三星堆遺址與外星人有關？考古專家：肯定不是外星文明！

記者蔡紹堅／綜合報導

四川三星堆遺址近期又有重大發現，由於出土文物「樣貌奇特」，許多人一直懷疑三星堆文明與外星人有關。對此，大陸社會科學院考古研究所研究員施勁松表示，三星堆肯定不是外星文明，不能因為它是未知的，就認為它是外星文明，「因為考古學探索的就是未知。」

施勁松指出，首先三星堆肯定不是外星文明，而人們之所以這麼說可能有一個預設的前提，就是認為古代文明都是已知的，甚至是單一的。

▼三星堆遺址再有新發現 。（圖／翻攝 紅星新聞）



施勁松提到，實際上古代文明是豐富多彩的，而且很多文明還處於不斷探索之中，「我們不能因為它是未知的，就認為它是外星文明，因為考古學探索的就是未知。」

對於「外星人」話題為何多年來一直流傳，施勁松認為，可能是因為人們希望考古學、科學對所有的不確定問題都能給出一個確切的答案，「但實際上，考古學、科學總是在不斷面對新的不確定性，因此探索也是長期的。」

施勁松強調，三星堆文明是在當地的史前文化、新石器時代文化的基礎上，在四川地區就是寶墩文化的基礎上發展起來的，也吸收了很多其他區域的文化因素，包括長江下游、西北地區、中原文化等因素，「一直到秦漢時期匯入了中華文明，所以我們可以看到，三星堆文化是有考古依據的，它的發展是有前因後果的，有脈絡的。」