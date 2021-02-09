外星人不來地球原因曝光！哈佛教授再爆驚人之語：受不了人類太笨

▲哈佛學者勒布表示，外星人不再造訪地球是因為人類智商過低，而且他們也討厭綠草。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

哈佛大學天文系主任勒布（Avi Loeb）最近再爆驚人之語，稱外星人最近不再造訪地球是因為他們發現人類十分愚蠢，而且他們討厭綠草。不久前，這位學者才剛推翻了科學家們一直以來的看法，認為2017年飛過地球的太空物體是外星人遺留下來的垃圾。

據《每日星報》報導，勒布表示，銀河系中多數的恆星都是紅矮星，這也是最常見的一種恆星；多數紅矮星的質量只有太陽的十分之一，表面溫度也較太陽低2倍，因此這些星球會散發出紅外輻射，看起來也是紅色的，「如果這些紅矮星上有生命的話，他們的眼睛應該會有著紅外觀測能力，所以他們應該不會喜歡地球上綠油油的青草地，這就是為什麼他們後來經常飛過地球，卻從不降落。」

▲勒布認為，人們應該建立觀測站，以對外星人進行長時間的監測。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，勒布也提到，對於外星人而言，不喜歡合作的人類實在是太愚蠢了，「我們智力程度的不足大大減弱了外星人對我們的興趣，這是很不幸的。如果將銀河系想像成一個社區的話，那我相信，我們的社區裡有一些更聰明的孩子，讓這些外星人棄我們而去」。

勒布認為，人們應該在有通報目擊外星人或飛碟的地方建立觀測站，並架設目前最好的儀器，以進行長時間的監測，因為如果外星人曾造訪地球的話，那一定會留下一些證據，「比如美國51區基地關著的飛碟一樣」。勒布強調，基於這個原因，自己並不相信陰謀論。

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