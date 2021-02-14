他爆五角大廈進行「UFO殘骸實驗」！神秘金屬科技超先進　海放人類

▲美國一名UFO研究者取得國防情報局提供的文件，揭露秘密實驗內容。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國UFO研究者布拉加利亞（Anthony Bragalia）近日取得美國國防情報局（DIA）的154頁文件。他引述內容指出，五角大廈承認持有並持續實驗UFO墜毀殘骸，這些物質擁有「非凡能力」，相關技術「大幅超越人類所有已知現存物質的性質」，其中可能包括1947年新墨西哥州羅斯威爾飛碟墜毀事件的「記憶金屬」（memory metal）。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，布拉加利亞2017年根據《資訊自由法》（FOIA），要求國防情報局公布政府與其承包商掌握的UFO物質詳細資料與實驗結果，包括「國防部人員發現的碎片、漂浮物、脫落物件或墜毀殘骸」，並在3年多後的最近獲得回應。

布拉加利亞表示，報告中反覆提及與鎳鈦合金（Nitinol）有關的「先進技術」；該物質是一種能夠「自我記憶」（remember itself）的金屬，被摺疊或經歷物理變化後仍能恢復原本形狀，與羅斯威爾事件目擊者提過的現場物質非常類似。他也透露，國防部位於拉斯維加斯的私人承包商「畢格羅宇航」（Bigelow Aerospace）曾經進行相關實驗。

布拉加利亞認為，該文件是美國政府「令人震驚的承認」，但報告內容仍經過多處修改，「他們忽略這種物質的來源、資訊與組成元素，也略過涉入科學家的名字」。他猜測，與UFO相關的神秘物質已經歸還五角大廈。

據悉，美國國防情報局目前尚未對此回應。布拉加利亞表示，畢格羅宇航的前員工全部拒絕透露細節，但他已經設法得知某些科學家的身分，之後將會展開聯繫。

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