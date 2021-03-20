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酷似外星人神秘文物　三星堆遺址新出土「金面具、象牙」

記者任以芳／綜合報導

神秘的巴蜀文化研究可望有重大突破，四川成都公布廣漢三星堆遺址重要考古發現與研究成果，新發現的6座祭祀坑內，現已出土金面具殘片、鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等重要文物500多件。

《澎湃新聞》指出，四川省成都市今召開「考古中國」重大項目工作進展會，通報四川廣漢三星堆遺址重要考古發現與研究成果。據了解，三星堆遺址從2019年11月至2020年5月新發現6座三星堆文化「祭祀坑」。「祭祀坑」平面均為長方形，規模在3.5-19平方米之間。目前，3、4、5、6號坑內已發掘至器物層，7號和8號坑正在發掘坑內填土。

▲▼三星堆、成都、四川、考古、巴蜀文化。（圖／記者任以芳攝）

▲三星堆出土許多「人面具」，眼凸、高挺鼻，類似外星人樣貌，增添神秘感。（圖／記者任以芳攝）

酷似外星人「神秘巴蜀文化」

從歷史位置來看，三星堆遺址位於四川省廣漢市三星堆鎮，成都平原北部沱江支流湔江（鴨子河）南岸。遺址分布面積約12平方公里，核心區域為三星堆古城，面積約3.6平方公里，是四川盆地目前發現夏商時期規模最大、等級最高的中心性遺址。1929年燕道誠父子在該遺址首次發現玉石坑至今已歷時90多年，被稱為20世紀人類最偉大的考古發現之一。

報導指出，四川省文物部門重新啓動三星堆遺址考古工作。1986年發現1、2號「祭祀坑」，出土青銅神像、青銅人像、青銅神樹、金面罩、金杖、大玉璋、象牙等珍貴文物千餘件，多數文物前所未見，揭示了一種全新的青銅文化面貌。1987年考古工作者提出「三星堆文化」命名，推斷其年代相當於夏代晚期至商周之際。1988年三星堆遺址由大陸國務院公佈為全國重點文物保護單位。

▼三星堆遺址出土的陶器。（圖／記者任以芳攝）

▲▼三星堆、成都、四川、考古、巴蜀文化。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021、三星堆遺址重大發現 。（圖／翻攝 紅星新聞、川觀新聞）

▲三星堆遺址5號坑新發現大量「金面具」 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

三星堆遺址：5號坑「金面具」

三星堆遺址1、2號坑的發掘，曾出土6件金面具。這次三星堆遺址考古發掘，最小的5號坑面積雖然只有3平方米左右，出土非常多的黃金製品，其中最受關注的就是一張獨特的金面具，格外厚重，與眾不同。

三星堆遺址考古發掘隊副領隊 四川大學考古文博學院教授於孟洲說，「它褶皺得特別厲害，然後大家有的猜它可能是罩在青銅人頭像外面的金面具，有的人猜它可能是裹在其它器物外面的，也有的人猜說它是不是金杖外面的包著的金鉑，所以猜什麼的都有。」

▼三星堆遺址祭祀坑中發現部分「金面具」 。（圖／翻攝 紅星新聞）

▲▼2021、三星堆遺址重大發現 。（圖／翻攝 紅星新聞、川觀新聞）

▲▼三星堆、成都、四川、考古、巴蜀文化。（圖／記者任以芳攝）

▲三星堆遺址新發現，有助還原當年祭祀、神廟樣貌。（圖／記者任以芳攝）

「新祭祀坑」還原神廟關鍵

這次三星堆遺址還有一個非常重大發現就是祭祀區，過去挖掘的兩個坑中曾發現祭祀區，北京大學考古文博學院教授孫華介紹，「我們根據這兩個坑已經寫出了數百篇論文，實際上很多論文可能都是錯誤的，不完整的，推論就可能走上歧路。」

孫華稱，這一次勘探從2個坑增加了8個坑，並且對周圍都進行詳細勘探，「那麼我們就較為完整的掌握了當時神廟或者是宗教場所（的樣貌），也有助於我們復原當時其內部的空間，就能知道當時的祭祀場所是怎麼一回事。」

另外，考古人員在「祭祀坑」的黑色灰燼中發現肉眼不可見的絲綢製品殘留物。專家分析，「這是非常重要的發現，說明古蜀是中國古代絲綢的重要起源地之一。」

▲▼2021、三星堆遺址重大發現 。（圖／翻攝 紅星新聞、川觀新聞）

▲三星堆遺址3號坑發現100多根象牙和圓口方體銅尊等 。（圖／翻攝 川觀新聞）

祭祀坑「沈睡古象牙」重出土

三星堆新一輪考古發掘最後清理階段，不少祭祀坑中發現象牙和象牙製品。位於3號坑附近，長5.8米，寬2.5米左右的長方形祭祀坑位，祭祀坑四周是深褐色的泥土。目前該坑發掘深度為1.8米，預計深度約2米。在坑內約15平方米的空間發現了100多根象牙和圓口方體銅尊等。

早期曾有開挖氧化問題，導致古物遭到破壞，因此考古人員試圖最大程度保存它出土時的模樣，小心保護古象牙，所有外表全用保鮮膜覆蓋，然後用濕毛巾裹著一根根象牙。

距離3號坑不到5米的地方，是長約3.1米，寬約2.9米的4號坑，今年1月份開始暴露出灰燼層，平均有20釐米厚，隨著灰燼層往下發掘，發現了30多根象牙，平均長度在1.2米左右。不過4號坑的象牙整體呈炭灰色，可能被焚燒過，又被包含大量竹木炭屑的灰燼層所覆蓋。

總體來看，這次發掘3號坑和4號坑的象牙比較集中，考古人員初步判定是三星堆文化末期距今3000多年前的遺物，至於所屬的大象種屬，最終結果還需鑒定確認。

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