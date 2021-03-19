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起底張鮭魚之夢！中國醫同學「猛爆黑歷史x3」：凹過5顆免費高麗菜

▲▼鮭魚之夢。（圖／記者白珈陽攝）

▲中國醫藥大學中醫系張姓學生，為吃免費壽司改名「張鮭魚之夢」。（圖／記者白珈陽攝）

記者黃君瀚／綜合報導

中國醫藥大學中醫系學生「張鮭魚之夢」，在壽司郎受訪時稱已用光3次機會，但不後悔這決定；不料稍作冷靜後，又對更名一事悔不當初，難過落下男兒淚，擔心畢業後會成為全台唯一的「鮭魚醫生」。該新聞在校園引起熱烈討論，不少同學出面爆料，指張是學校的奇葩人物，離奇事蹟數不完，「是系核欸」！

昨（18）日有中國醫藥大學學生轉貼本站「張鮭魚之夢」相關新聞至Dcard校版，釣出大批同學輪番爆料黑歷史，其中最精采事蹟有3項，上課找手機、凹5顆高麗菜和火鍋店燒鍋子。

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一名中國醫男學生表示，記得之前上生化課時，張同學就坐第一排，忽然手機鈴聲大響，只見他在座位上猛找就是找不到，「大概過了2、30秒……才發現在口袋。」此事瞬間讓張在班上一舉成名，從此大家都叫他「電話哥」。

一名中國醫女學生回憶，張同學有次到她打工的餐廳吃飯，店家有提供免費續加高麗菜服務，沒想到張就點了份最便宜的餐，開始猛吃高麗菜，續了又續，「吃掉5顆高麗菜」！此外，他還要求老闆免費提供插座，一路從開店坐到閉店還不願意走，宣稱是書還沒念完。

▲▼鮭魚之夢。（圖／記者白珈陽攝）

▲鮭魚之夢昨日擔心用光改名額度，未來恐頂著「鮭魚」之名當醫生，好在今日證實只是誤會一場。（圖／記者白珈陽攝）

「超級無敵傻眼，超扯！」另一名中國醫男學生指，張同學有個壞習慣，在火鍋店用餐結束後總是不把火關閉，只顧著吃冰淇淋，「直到鍋子燒焦為止，根本就是找人麻煩！」

就讀中醫系的張同學為了跟上這波鮭魚潮，日前瞞著家人前往戶政事務所更名為「鮭魚之夢」，不料他昨受訪時卻自爆，當下改完名、領到新的身分證後，才被告知「你前面已經改過2次名」，換言之，這次更名即用掉最後一次機會，未來恐怕一輩子都得叫「鮭魚之夢」。

此外，還有不少同學你一言我一語細數黑歷史，「他之前不戴口罩硬闖校門，被警衛攔還鑽縫縫進學校，真的母湯」、「他住宿舍的那段時間真的很精彩喔」、「到處去各個社團蹭給人帶來麻煩」。

台中市民政局長吳世瑋今（19）日回應，每位到戶政事務所更名的民眾，櫃台人員一定會提醒千萬要慎重，不可能等改完後才告知「這是最後一次機會」。經過查詢，果然張同學搞錯了，他只有更名2次的紀錄，事實上還有最後一次機會，吳世瑋呼籲，人的一生可以改3次、共4個名字，這最後一次的機會希望張同學好好珍惜、慎重考慮，不要改成會讓自己後悔的名字，希望他「盡速回鮭」。

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