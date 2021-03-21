空降新竹？高虹安狂被柯媽讚「優秀」　柯文哲：一步一步來

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨積極佈局2022選舉，各縣市黨部也陸續成立，其中支持度最高的新竹市受到外界關注。兼任黨主席的台北市長柯文哲21日出席活動時，台下的柯媽媽何瑞英不斷讚賞立委高虹安優秀，而柯文哲則認為，高虹安本來就很不錯，不過還是不能純粹空降。

柯文哲21日出席民眾黨新北市黨部成立大會，柯媽媽何瑞英也沒有錯過此場活動，坐在台下約莫前三排位子，受訪時還稱讚高虹安「優秀」、「頭腦很好」，如果高虹安來新竹選的話，「我當然支持她。」

被問到高虹安會不會是新竹最適合的人選？畢竟剛剛柯媽媽一直誇獎她。柯文哲表示，「本來就很不錯啊！」自己常常講用人要德智體群美，品行要好、夠聰明、體力要好、要合群，且長得要好看，5項條件都OK。

媒體追問，所以高虹安是口袋名單人選嗎？柯文哲說，地方還是要經營，不是說純粹空降，要花時間經營，「一步一步來吧！」

至於高虹安則說，地方經營還是最重要的，過去新竹的藍綠口水一直在選舉上打轉，但她覺得民眾黨要做出不一樣的，就是先務實地方經營，讓民眾看到他們的努力，這東西都是順其自然、水到渠成。

由於現在新竹還是屬於立委賴香伶的責任區，未來會不會轉交給高虹安經營？柯文哲則說，他們只有5個立委要涵蓋全台灣，所以每個立委服務區域一定是跨縣市，而地方組織經營則是另外處理，因為不可能地方組織經營全由5立委負責。

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