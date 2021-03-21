AZ疫苗將開打！柯文哲22日赴和平醫院　視察施打狀況





▲柯文哲出席杜鵑花音樂季。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，22日將正式開打AZ疫苗，目前首批醫院已陸續收到配送疫苗，醫護人員被列為第一優先順位，不過由於民眾對AZ疫苗有疑慮，因此行政院長蘇貞昌將於22日上午7時40分到台大醫院施打疫苗，而台北市長柯文哲22日也將去和平醫院視察接種情形。

AZ新冠肺炎疫苗抵台近3週，指揮中心日前宣布，22日正式開放施打，不過由於AZ疫苗在國外傳出，民眾施打疫苗後出現副作用等情況，造成第一波接種順位的醫護人員表示擔憂，多數不願接種。

對此，原本位在第二施打順位的蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中皆表示，願意帶頭施打疫苗，其蘇貞昌將在22日上午7時40分到台大醫院施打疫苗，成為全台第一位打AZ疫苗的人。

柯文哲21日下午出席杜鵑花音樂季時，被詢問有關於蘇貞昌、陳時中願帶頭接種疫苗，以及侯友宜22日上午要去亞東紀念醫院關心接種情形等問題，皆笑而不答。

隨後，台北市政府則表示，針對22日醫療院所開始施打AZ疫苗，柯文哲22日將赴和平醫院視察施打狀況，並慰問一線工作人員，由於和平醫院為感染防治專責醫院，疫情期間加強管控，因此不便開放媒體入內採訪。

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