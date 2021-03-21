黃珊珊、蔡炳坤「士林夜市人潮照」被批帶風向　柯文哲：平日假日有差

▲蔡炳坤與黃珊珊皆於20日PO出士林夜市假日人潮，但卻被攤商質疑帶風向。（圖／翻攝自蔡炳坤臉書）

記者袁茵／台北報導

台北士林夜市受到疫情與負面消息頻傳緣故，過去人潮滿滿的畫面已不復見，不過台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤皆在20日公開士林夜市人潮擁擠照片，回擊「誰說冷清清？」引來攤販質疑是在「帶風向」，平日生意還是不好。對此，台北市長柯文哲坦承，夜市生意平日、假日還是有差。

蔡炳坤20日於臉書上貼了一張士林夜市人潮滿滿的照片，提及他們有信心在2021年做好準備工作，2022年以文化為底蘊，以大型活動台北燈節、白晝之夜為內涵，加上北藝開幕演出的能量，「明年北藝中心元年，士林風華再現，指日可待！」

而台北市副市長黃珊珊也在臉書貼出同一張照片，強調「大家一起努力轉型迎向後疫情時代！」

黃珊珊與蔡炳坤都在臉書上放出士林夜市生意不錯的畫面，卻引起部分攤商質疑，是在帶風向，畢竟星期一到五生意還是不好。對此，柯文哲21日出席民眾黨新北市黨部成立大會時表示，坦白講夜市的生意「平日、假日還是有差別」，不過4月開始北藝會竣工，2022台北燈節、白晝之夜等很多活動也會帶到士林，希望能將台北燈節讓西門町生意變好的模式複製到士林。

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