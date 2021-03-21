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民眾黨新北黨部成立！推人挑戰侯友宜？　柯文哲直言：目前沒規劃

▲▼柯文哲出席民眾黨行程。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席民眾黨新北市黨部成立大會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨21日舉辦新北市黨部成立大會，黨主席柯文哲、兼任新北市黨部主委的黨秘書長謝立功皆到場出席。被問到新北市黨部有沒有設定2022的選舉目標？柯文哲表示，目標越大越好，不過目前沒有派市長人選的規劃，現階段議員、里長是比較合理的目標。

針對新北市黨部成立後，有沒有設定2022選舉目標？柯文哲受訪時先是笑說，他覺得目標越大越好，不過只是先設一個據點，然還開始找人才、佈點下去，還要設各地服務處。

被問到會不會推派2022新北市長人選？柯文哲直言，「目前沒有」，除非找到適當人選，不過通常要找到適當的人，還是得務實評估，現階段議員、里長是比較合理的目標。

另外，民眾黨積極部署2022縣市長選舉，擬推派立委邱臣遠參選基隆市長，卻外傳謝立功近期頻繁接觸剛退黨、表態參選基隆市長的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢，引來黨內基層質疑「幫藍吃白」。

對此，謝立功受訪時回應，黃希賢是他的老友，所以偶爾會有接觸，但不常見面，所以覺得該傳言是憑空想像；而他們跟任何人都可以談合作，並沒有特別鎖定誰來合作。

至於黨內基層擔憂的「幫藍吃白」問題，柯文哲說，不要老是誰吃誰，還是一樣，共融社會國家治理，還是要建立多元開放社會，講究理性務實科學。

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