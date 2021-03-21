一日北高挨批！柯文哲28日擬「台北大縱走」　再騎鐵馬行銷自行車道

▲柯文哲出席民眾黨新北市黨部成立大會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲2月28日騎腳踏車完成一日北高，然而行銷效益卻受到外界質疑。北市府擬規劃28日安排「台北大縱走」活動，除了爬山之外，還要騎腳踏車於河濱自行車道，兼任民眾黨主席的柯文哲21日被問到，該行程是不是為了扳回一城？柯文哲證實，這就是新的市政行銷行程，是受德國駐台大使給的啟示。

據了解，台北市政府要於28日進行「台北大縱走」活動，目前擬規劃要爬山上貓空、騎腳踏車於河濱自行車道，不過詳細行程仍待工務局大地處討論，以及研擬下雨天備案等。

柯文哲21日出席民眾黨新北市黨部成立大會，被問到28日走台北大縱走，是不是想為「一日北高」爭議扳回一城？柯文哲表示，這個事台北市的一個新的市政行銷，台北大縱走有三線92公里，還有河濱自行車道30幾公里，加起來大概120幾公里。

柯文哲提及，因為德國駐台大使給他們的啟示，說台北市河濱自行車道有更高價值可發揮，所以正在思考如何把台北大縱走、河濱自行車道變成一個環狀，接著做市政行銷。

針對騎腳踏車部分是否可以更加宣傳台北市自行車道？柯文哲認為，台北市自行車道從2021年到2022年最重要工作，是UBike1.0要換成2.0，現在如火如荼進行中，是一個好幾億的計劃案，要最短時間內跳過去，不然到時候會很亂；至於自行車道有個十年計畫，那個是慢慢去改變，不過2年內最重要工作是UBike1.0要改成2.0，站要從400站變成1100站左右。

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