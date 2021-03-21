　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苦戀人妻太糾結！42歲大叔打110傾訴　見警到場竟從5層樓高橋面跳下

▲▼男子不堪與人妻感情不順，從華江橋上跳落受傷，所幸暫無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲男子不堪與人妻感情不順，從華江橋上跳落受傷，所幸急救後暫無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺新北報導

新北市一名42歲男子因愛上人妻，與對方發生感情糾葛，20日晚間到華江橋上吹風散心，但越想心中越難過，拿起手機打110向警方訴苦。警方驚覺男子有輕生意圖，趕緊派員到場，孰料對方看到警車抵達，就直接縱身從5層樓高的橋面上跳下，摔在自行車道上。現場警員見狀立即替他呼叫救護車，所幸急救後暫無生命危險。

據了解，42歲的劉姓男子在晚間11時許，打電話到110向警方傾訴感情問題，透露因為愛上別人的老婆，而且感情並不順遂，讓自己心情非常低落。警方從電話中察覺劉男有輕生意圖，於是趕緊通知轄區派出所到場關心。

▲▼男子不堪與人妻感情不順，從華江橋上跳落受傷，所幸暫無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲男子摔落自行車道上。（圖／記者游宗樺翻攝）

當警方驅車趕抵，遠遠就看到劉男坐在華江橋邊，正下車打算通報支援時，劉男竟從警員面前直接跳下，從約15公尺高的橋上摔到自行車道，當場腳部骨折、身上明顯有撕裂傷。警員見狀馬上通知救護車將他送醫急救，所幸並無生命危險，確切尋短原因有待男子傷勢穩定再做調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【更多新聞】
阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體
高雄男拿柴刀追出門！父滿身血逃喊救人　鄰深夜驚醒報警

ET快訊
快訊／阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苦戀人妻太糾結！42歲大叔打110傾訴　見警到場竟從5層樓高橋面跳下

快訊／距6死車禍地點僅100公尺　台江大道駕駛自撞…無呼吸心跳

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵　事後開心喊：友情不會散

快訊／高雄男拿柴刀追出門！父滿身血逃喊救人　鄰深夜驚醒報警

金山財神廟召開信徒大會　新北警全程監控蒐證防制滋事衝突

快訊／阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體

喝醉遭2男性侵！20歲妹以為「男友求歡」配合呻吟　驗DNA崩潰

少年看片「情慾高漲」衝心儀女家　她姊姊開門…慘被拖到廢棄空屋

桃園農會選舉競爭激烈　檢查獲2起賄選案、涉嫌人10萬元交保

西濱火燒車2死！目擊者扛滅火器急救人　爆料：肇事男只顧講電話

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

台南「天井漩渦」奇景缺水乾涸　遊客看失望...景觀咖啡廳空位多

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

疑車軸承斷裂...廂型車後輪脫落　國道上「自由滾」網：真的三輪車

苦戀人妻太糾結！42歲大叔打110傾訴　見警到場竟從5層樓高橋面跳下

快訊／距6死車禍地點僅100公尺　台江大道駕駛自撞…無呼吸心跳

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵　事後開心喊：友情不會散

快訊／高雄男拿柴刀追出門！父滿身血逃喊救人　鄰深夜驚醒報警

金山財神廟召開信徒大會　新北警全程監控蒐證防制滋事衝突

快訊／阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體

喝醉遭2男性侵！20歲妹以為「男友求歡」配合呻吟　驗DNA崩潰

少年看片「情慾高漲」衝心儀女家　她姊姊開門…慘被拖到廢棄空屋

桃園農會選舉競爭激烈　檢查獲2起賄選案、涉嫌人10萬元交保

西濱火燒車2死！目擊者扛滅火器急救人　爆料：肇事男只顧講電話

目擊「網美拍照」狂抓角度　31秒縮時驚呆網：至少拍了30分鐘

台中醫科男「鮭魚之夢」驚傳遭黑名單　一個動作觸怒壽司郎

苦戀人妻太糾結！42歲大叔打110傾訴　見警到場竟從5層樓高橋面跳下

曼谷大皇宮附近千人示威　數百警力驅離…出動鎮暴水車

快訊／距6死車禍地點僅100公尺　台江大道駕駛自撞…無呼吸心跳

「活了100天的鱷魚」中文版來台！逼哭千萬網友：重點是活著

中學五人制／復興無緣衛冕、民雄掉第4　青年「異軍突起」奪首冠

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵　事後開心喊：友情不會散

基督教宣教士在以色列被捕　向6歲童遞小冊子的代價

霸林爵對戰老東家　索沙守護主場要小心廖健富、林立

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

社會熱門新聞

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

阿公店水庫驚傳溺斃　搜救員撈起遺體

快訊／子拿刀追出門　父滿身血逃喊救人

即／台江大道又自撞　駕駛無心跳

20歲嫩妹遭性侵　以為是男友還配合動作

西濱目擊者爆料　肇事男只顧通話

西濱現場慘況曝光！1大1小當場燒成焦屍

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

基隆女住處5樓墜落！頭顱破裂慘死

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

用女兒當誘餌　人妻騙少年同床

用女兒當誘餌　人妻騙少年同床

新加坡一名45歲女子知道一名15歲少年想追自己女兒，竟然拿13歲女兒當誘餌，騙對方到她家過夜時，不但3人一起同床，還強吻少年並且手淫。少年後來上學時向社工投訴女子行為，才讓這起駭人事件曝光。

「老公真實模樣」婚後幻滅了　她勸：要先同居

「老公真實模樣」婚後幻滅了　她勸：要先同居

驚恐墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」險落峽谷

驚恐墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」險落峽谷

華陽吊橋2人墜橋亡！居民憂「抓交替」

華陽吊橋2人墜橋亡！居民憂「抓交替」

人妻收拾亡夫遺物　驚見鹹濕對話崩潰

人妻收拾亡夫遺物　驚見鹹濕對話崩潰

關鍵字：

墜橋人妻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

油漆師傅30坪報價55K！他猜收入傻：缺人嗎

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

《青你3》偶像頂光頭挨酸　爆哭揭「心酸隱疾」

江宏傑送福原愛媽媽返日　首吐與岳母「聊很多」內容

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

台積電才待3個月！學霸哥「3原因決定離職」

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面