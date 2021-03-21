苦戀人妻太糾結！42歲大叔打110傾訴　見警到場竟從5層樓高橋面跳下

▲男子不堪與人妻感情不順，從華江橋上跳落受傷，所幸急救後暫無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺新北報導

新北市一名42歲男子因愛上人妻，與對方發生感情糾葛，20日晚間到華江橋上吹風散心，但越想心中越難過，拿起手機打110向警方訴苦。警方驚覺男子有輕生意圖，趕緊派員到場，孰料對方看到警車抵達，就直接縱身從5層樓高的橋面上跳下，摔在自行車道上。現場警員見狀立即替他呼叫救護車，所幸急救後暫無生命危險。

據了解，42歲的劉姓男子在晚間11時許，打電話到110向警方傾訴感情問題，透露因為愛上別人的老婆，而且感情並不順遂，讓自己心情非常低落。警方從電話中察覺劉男有輕生意圖，於是趕緊通知轄區派出所到場關心。

▲男子摔落自行車道上。（圖／記者游宗樺翻攝）

當警方驅車趕抵，遠遠就看到劉男坐在華江橋邊，正下車打算通報支援時，劉男竟從警員面前直接跳下，從約15公尺高的橋上摔到自行車道，當場腳部骨折、身上明顯有撕裂傷。警員見狀馬上通知救護車將他送醫急救，所幸並無生命危險，確切尋短原因有待男子傷勢穩定再做調查。

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