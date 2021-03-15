高雄人妻整理亡夫遺物　驚見鹹濕對話「讓妳滿出來」

▲丈夫輕生離世，不料妻子卻從遺物中發現驚天秘密...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名陳姓男子生前偷吃蔡姓人妻，不僅互稱老公、老婆，還帶她蜜月拍婚紗，一同祭拜未能出世的孩子。不久後，陳男輕生離世，正宮胡女代為整理遺物，卻發現丈夫曾傳訊給蔡女「我要射到你滿出來」、「射到從你肚臍流出來」，氣得提告求償100萬元。

判決書指出，胡女2016年3月與陳男結婚，後來2018年12月某天凌晨，她看到有陌生女子致電丈夫，當下立刻接起警告「我是她老婆」、「不要再跟我老公聯絡！」自此之後夫妻感情生變，相處不睦，打算補辦婚宴修補，不料丈夫疑似不堪壓力，在去年2月10日輕生，留下妻小離世。

胡女悲痛不已，怎料整理遺物時，竟發現丈夫2018年就與蔡姓人妻交往，常常互傳情慾訊息，諸如「我要射到你滿出來」、「射到從你肚臍流出來」，而蔡女也回應「你蚵仔多吃一點」，言詞充滿挑逗。

胡女指出，蔡女除了多次傳自拍照挑逗，還曾為丈夫墮胎，丈夫則一同祭拜嬰靈，並在牌位上的「陽上父」留下自己的姓名，並帶蔡女拍婚紗、遊墾丁，以此作為補償。更扯的是，蔡女還現身2人補辦的婚宴上，甚至拍照片挑釁，讓她難以置信。

▲正宮認為小三侵門踏戶太過分，提告求償100萬元。（示意圖／取自Pakutaso）

胡女認為，蔡女已有婚姻，卻侵害她的配偶權、破壞一個美好的家庭，害得丈夫不堪糾纏與良心譴責走上絕路，也讓她飽受先生外遇、小三介入家庭的精神折磨，因此決定提告求償100萬元精神撫慰金。

蔡女出庭時辯稱，當時陳男主動追求，她不知道男方已婚，而且她懷上的不是陳男的孩子，雙方也沒發生關係，是陳男為了安慰她，自告奮勇陪她超渡祭拜、當嬰靈的「陽間父親」。

至於拍攝婚紗一事，蔡女解釋，是陳男說願意娶她為妻，前提是考驗她是否真心，因此邀她拍婚紗，但她後來得知男方已婚，想主動結束關係，無奈男方以死相逼，才被迫藕斷絲連，所以她也是受害者，無意侵害正宮的配偶權。

不過，胡女舉證，她2018年就在電話中嚴正警告蔡女，對方明知丈夫已婚，卻仍持續交往超過1年。法官勘驗上述證據後，認定蔡女確實侵害胡女配偶權，但無法證明陳男是因此輕生，因此判賠36萬元，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995