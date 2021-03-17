驚險墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」10層樓深峽谷　老夫婦奇蹟獲救

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記者張寧倢／編譯

美國愛達荷州15日有一輛皮卡車失控墜橋，懸掛深達10層樓的峽谷之上，所幸相關單位及時趕到現場，用機具綁住車輛，再由救難人員垂吊而下，順利救出車內一對老夫婦。然而，驚險的救援畫面讓現場所有人都受到不小衝擊，警方發言人也直呼「太可怕了」。

▲整輛車起初僅靠2鏈條驚險垂吊。（圖／翻攝自Facebook／Magic Valley Paramedics；Idaho State Police）

根據美聯社報導，愛達荷州警方15日下午2時45分獲報趕往馬拉德峽谷（Malad Gorge）一座大橋，發現一輛福特2000年F-350皮卡車從左側護欄翻覆，車頭向下懸掛在約100英尺（30.48公尺）的高度之上，而峽谷最深處可達250英尺（76.2公尺）深。

▲老夫婦駕駛的皮卡車差點墜落10層樓深的峽谷。（圖／翻攝自Facebook／Magic Valley Paramedics）

員警第一時間先使用2條安全鏈，將皮卡車與橋面上的露營拖車綁在一起，整輛車才不至於墜落谷底，而相關部門隨後投入起重機與加強固定鏈條，救難人員也帶著繩索救援設備，垂降至卡車懸吊處，才將67歲男性駕駛與他64歲妻子安全地拉上大橋。

▲皮卡車翻覆墜橋，救援畫面相當驚險。（圖／翻攝自Facebook／Magic Valley Paramedics）

據了解，兩人送醫後並無生命危險，車內的2隻寵物犬也平安救出，現由親戚代為照顧。目擊者稱，當時事故車輛突然失控，先是轉向撞上右側肩欄，接著滑至左側，由於撞擊力道強大，直接衝過護欄，卡車隨後翻下橋面。

愛達荷州警發言人海托華（Lynn Hightower）表示，這起車禍相當驚險，「太可怕了！這絕對是一次英勇的救援行動，所有人都安然無恙。」詳細事故原因則仍在調查中。

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