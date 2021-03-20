快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

▲宮城縣發生規模7.2地震。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本宮城縣外海（北緯38.4度，東經141.7度）20日下午18時09分發生規模7.2的強震，宮城縣觀測到最大震度5強，各地紛紛傳出災情，稍早氣象廳也發布海嘯警報。氣象廳表示，此次地震深度60公里，最大震度5強，預估規模7.2。

根據氣象廳資料顯示，此次地震發生在20日下午18時09分，預估規模7.2，深度60公里，震央位於宮城縣外海（北緯38.4度，東經141.7度）。目前觀測到的最大震度為仙台市宮城野區、宮城縣石卷市、宮城縣岩沼市、宮城縣登米市、宮城縣東松島市、宮城縣大崎市等的震度5強；其次為岩手縣大船渡市、岩手縣一關市、岩手縣住田町、仙台市青葉區等地區的震度5弱；其餘則是青森縣八戶市、青森縣七戶町等地區則是觀測到震度4。

此次地震影響範圍廣大，宮城縣栗原市有200戶停電；東北新幹線全線暫停行駛；首相官邸也已在危機管理中心成立此次地震的官邸聯絡室。

另一方面，由於鄰縣的宮城縣沿岸發布海嘯警報，因此岩手縣大船渡市已緊急設立了69個避難所。

▼網友表示，京急電鐵蒲田車站疑似因地震導致供電系統不穩定。



▼網友表示，新幹線也因地震停電。