快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

▲宮城縣發生規模7.2地震。（圖／日本氣象廳）
記者王佩翊／編譯
日本宮城縣外海（北緯38.4度，東經141.7度）20日下午18時09分發生規模7.2的強震，宮城縣觀測到最大震度5強，各地紛紛傳出災情，稍早氣象廳也發布海嘯警報。氣象廳表示，此次地震深度60公里，最大震度5強，預估規模7.2。
根據氣象廳資料顯示，此次地震發生在20日下午18時09分，預估規模7.2，深度60公里，震央位於宮城縣外海（北緯38.4度，東經141.7度）。目前觀測到的最大震度為仙台市宮城野區、宮城縣石卷市、宮城縣岩沼市、宮城縣登米市、宮城縣東松島市、宮城縣大崎市等的震度5強；其次為岩手縣大船渡市、岩手縣一關市、岩手縣住田町、仙台市青葉區等地區的震度5弱；其餘則是青森縣八戶市、青森縣七戶町等地區則是觀測到震度4。
此次地震影響範圍廣大，宮城縣栗原市有200戶停電；東北新幹線全線暫停行駛；首相官邸也已在危機管理中心成立此次地震的官邸聯絡室。
另一方面，由於鄰縣的宮城縣沿岸發布海嘯警報，因此岩手縣大船渡市已緊急設立了69個避難所。
▼網友表示，京急電鐵蒲田車站疑似因地震導致供電系統不穩定。
地震の揺れの影響で電気系統が壊れたようです 京急蒲田駅前ですpic.twitter.com/7VCjUZFdfa— 卓球大好きぽんすけ (@obaka__nopon77) March 20, 2021
▼網友表示，新幹線也因地震停電。
新幹線が地震で停電した pic.twitter.com/skYuJlXKG8— トキ (@Toki4670) March 20, 2021
宮城県で震度5強 地震発生時の仙台市内の様子https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/Lio2rqAg1P— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
讀者迴響