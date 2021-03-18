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「最強一波冷」30→13°C變天回冬急凍17°C！吳德榮示警：變化很大

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲台灣於高壓迴流之內，導致空氣污染嚴重 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，各地天氣穩定，18日北東雲量增多，東邊水氣增加，北部山區、東半部有局部降雨，不過大部分西半部仍是多雲到情的穩定天氣，北東部高溫依舊只有25至28度，中南部高溫可來到30度以上，中南部近山區甚至上看34度，這樣穩定天氣維持到20日（周六），未來3天台灣西半部、金馬澎地區易有局部霧影響可見度。

氣象局預報，18日東邊水氣稍增，東半部地區及北部山區降雨機率提升，其中花東地區有局部較大雨勢發生機率，至於西半部則維持晴到多雲的天氣，溫度沒有太大變化，北東高溫25至28度，中南部仍有30度左右高溫，內陸地區溫度會更高一些，日夜溫差大。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鋒面+冷空氣報到！周日開始變天轉雨降溫 。（圖／中央氣象局、NCDR）

預估19、20日（周五、六）全台大多為晴到多雲且溫暖微熱的天氣，僅花東地區偶有零星短暫雨，西半部及澎、金、馬易有局部霧或低雲影響能見度，氣象局指出，21日（周日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部明顯轉涼，並有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，尤其到了22、23日（下周一、二）受這波冷空氣影響，北東較涼，白天高溫不到20度，低溫也比前幾日低一些，其他地方氣溫也會下降。

氣象局說，22日除迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區受華南中層水氣移入也有零星短暫雨，其他地區則為多雲，到了23日水氣減少，各地回到多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，24日（下周三）東北季風減弱，氣溫回升，全台又是春暖穩定天氣，僅東半部有零星短暫雨。

前預報中心主任吳德榮在《三立準天氣》分析，依據電腦模擬圖，下一波鋒面應該是在21日（周日）清晨報到，主要冷空氣還在華中一帶，但其前緣已經開始影響台灣，早上鋒面尾巴在北部，一大早北東天氣就轉變。氣溫方面，由於20日全台還在30度以上，21日北部白天高溫只剩18度，到了半夜大台北沿海只剩13度，22日最低溫可能降到12度，「這波滿冷的且變化很大，要特別注意！」

吳德榮說，全台灣近日都沒有明顯降雨，僅東半部山區有零星降雨，將持續到20日，因為在高壓迴流之內，大氣穩定較暖，這樣的條件容易有空污出現，西半部在背風面會起霧。降雨部分則是主要集中在21日一整天，22日還有一些，之後很快就變乾，北東地區、中部山區有機率，後面冷高壓帶來冷空氣，21日有劇烈變化，是最近以來最強的一波，北台灣很多地區在22、23日這2個時間點都恐下探12度。

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▼北部地區雨涼30度降到剩13度 。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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南投女工遭「魔神仔抓交替」！斷片站崖邊…靠他一招躲死劫

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