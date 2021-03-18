20天逾4萬次地震，冰島人被震到失眠！

▲冰島曾多次獲選為全球最和平的國家，但地底下卻很不平靜。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

外媒報導，自2月24日冰島西南部的雷克雅內斯半島(Reykjanes Peninsula)發生芮氏規模5.6地震以來，該地區即餘震不斷。過去20天已記錄下4萬多次地震活動。

「路透社」16日報導，自2月24日以來，雷克雅內斯半島發生了4萬多次地震，超越了2020年在該地記錄到的地震總數。冰島氣象局(IMO)火山災害協調員巴索蒂(Sara Barsotti)說：「我們從未見過如此頻繁的地震活動。」

冰島當局之前曾表示，雷克雅內斯半島未來可能發生小規模的火山噴發。專家們預估，半島上的火山噴發預計不會向大氣中噴灑大量的灰燼或煙霧。熔岩可能會從地面的裂縫中噴出，形成壯觀的熔岩噴泉。冰島位於歐亞板塊和北美板塊之間，由於板塊每年以大約2公分的速度向相反方向緩慢漂移，因此冰島經常發生地震。

如此頻繁的地震活動，已嚴重影響當地居民的睡眠當地一位名叫古德蒙茲多蒂爾(Rannveig Gudmundsdottir)的教師說：「這裡的每個人都很累。當我晚上上床睡覺的時候，我想的都是：我今晚能睡得著嗎？」

震區內許多因地震失眠的人，往往會選擇拜訪親友，在夏季度假屋裡消磨時間，或者乾脆到飯店開房間，只圖睡個好覺。