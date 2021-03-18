快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！根據中央氣象局今天（18日）上午11時最新預報，將周日報到的冷空氣強度，不排除增強為大陸冷氣團。天氣風險公司總經理彭啟明則說，這波低溫可能影響到下周二清晨，北部空曠區域有機會出現12至14度，甚至標準測站接近到冷氣團14度等級。

▲周日轉雨大降溫。（圖／資料照）

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氣象局表示，今至周六各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，今至周五清晨東半部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率；今北部山區亦有零星短暫雨；周五白天起至周六僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

氣象局指出，周日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，下周一、下周二東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦涼；下周一北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；下周二各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；下周三東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

彭啟明在臉書表示，周六深夜有一波鋒面接近，周日掠過北台灣，東北風將顯著增強，迎風面新竹以北到東半部天氣有較大的轉變，轉為陰有短暫陣雨，並且伴隨降溫轉涼的情況，雨勢不多，新竹以北到宜花東有些短暫陣雨，苗栗以南僅是雲量增多，中南部仍沒有降雨可能；下周一降雨就減少，乾冷空氣再移入，水氣減少，北部迎風面天氣會好轉，中南部持續是多雲到晴。

彭啟明分析，周末的變化主要是在溫度上，預計北部的溫差變化較大，例如低溫在周日、下周一時可能下看到14-15度，高溫不超過20度，等於是高溫相當於目前的低溫，這樣的落差感受上還不到冷，但和這幾天相比溫差頗大，屬於環境的壓力，要注意身體的變化，至於中南部會略降2-3度。

彭啟明指出，這波低溫可能影響到下周二清晨，北部可能有些輻射冷卻作用，空曠區域有機會出現12-14度的低溫，甚至標準測站接近到冷氣團14度的等級；周二白天之後隨著高壓中心東移出海，冷空氣減弱，會明顯回升，會再有幾天溫暖回溫的天氣。