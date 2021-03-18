今晨大範圍濃霧　周日降13度變天！2波最低溫、降雨熱區出爐

▲今台灣西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大範圍濃霧特報！中央氣象局今天（18日）清晨對新北市等5縣市發布「濃霧特報」。氣象專家吳德榮提醒，強冷空氣周日緊隨鋒面南下，氣溫驟降、乍暖還寒，北台轉濕冷，白天氣溫僅約18度（北部周六高溫仍近31度），且愈晚愈冷、當晚沿海平地即降至13度左右。氣象局預報員葉致均則表示，下周一清晨、下周二清晨是下波冷空氣最低溫時間，預估中部以北及宜花14至17度。

氣象局今晨對基隆市、新北市、桃園市、台中市、連江縣發布「濃霧特報」，今台灣西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、台中及基隆已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗、彰化及新北能見度亦較低，請注意。

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葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周六天氣還算穩定，但今東邊水氣稍增多，東半部和北部山區降雨機率稍提高，其中花東有局部較大雨勢發生機率，周五、周六剩花東零星降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



葉致均說，周日鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴；下周一、下周二東北季風影響，下周一北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星降雨，下周二剩東半部零星降雨；下周三東北季風減弱，僅東半部有零星降雨。

在一周高溫部分，葉致均分析，今到周六西半部28到30度以上，東半部則是26到28度；周日北部明顯轉涼，來到21、22度，其他地區也略降，花東24至26度，中南部還有28至30度；下周一北部更低一些，不超過20度，花東20至23度，中南部24至27度。

至於在下波東北季風帶來的低溫部分，葉致均表示，預估中部以北及宜花14至17度，其他地區18至19度，下周一清晨和下周二清晨是最低溫時間。

▼周日轉雨大降溫。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚涼，日夜溫差達15度，北部平地最高氣溫皆在30度以上，中南部更升至34度以上；西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。

吳德榮說，周日清晨鋒面抵達，北部、東半部有明顯降雨，但累積雨量並不多，中部山區亦有降雨機率；強冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷，乍暖還寒，北台周六高溫仍近31度，周日白天氣溫約僅18度，且愈晚愈冷，當晚沿海平地即降至13度左右，要注意保暖，其他地區氣溫亦下降。

吳德榮指出，下周一降雨漸停歇轉為多雲，仍受強冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚亦冷；下周二清晨氣溫仍低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地多雲時晴。他表示，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚至下周三晨有短波快速通過，給北部、東北部帶來零星降雨的機率，周三白天再好轉；不過，美國模式模擬則無此短波，但為期末的模擬、不確定性高，需持續觀察。