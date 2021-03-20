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存封琥珀億萬年　恐龍時代「大角怪」首亮相

▲▼琥珀里封存的是大角蝽幼蟲 。（圖／翻攝 微博＠新華視點）

▲琥珀里封存的是大角蝽幼蟲 。（圖／翻攝 微博＠新華視點）

記者任以芳／綜合報導

億萬年前神秘物種首次公開！大陸科學家在琥珀中發現了一種前所未有的新物種。長相怪異的昆蟲身材纖細，擁有巨大的「角」，和纖細的身體形成巨大反差。大陸相關研究成果已發表於國際頂級雜誌《細胞》旗下子刊iscience。據了解，這是人類目前發現的觸角比例最大的一類昆蟲，被科學家稱為「大角蝽」。

《人民網》報導稱，蝽，大陸北方俗稱的「臭大姐」，此次發現的大角蝽是首個具有極為誇張的葉狀觸角的古生蝽類，也是緣蝽科中最早的有關葉狀觸角的記錄。該論文的第一作者是南開大學博士杜寶潔和大陸科學院動物研究所博士陳睿，通訊作者是南開大學教授肖金花、黃大衛。

本研究中的琥珀來自緬甸北部克欽邦胡岡谷地，琥珀的形成年代為白堊紀中期（約9900萬年前）。該大角蝽具有極為誇張的葉狀擴展觸角。這一發現表明，緣蝽科物種的觸角擴張至少起源於9900萬年前，並對化學通訊行為、防禦行為和性選擇行為起到至關重要的作用。

報導介紹，本研究中的緣蝽若蟲「武氏大角蝽」，是以標本的提供者武力靜女士的姓氏命名的。杜寶潔說，當剛拿到標本時，感到非常興奮，因為保存於化石和琥珀中的特化特徵極為罕見。「武氏大角蝽」誇張而精美的多節葉狀擴展觸角前所未有，表明部分半翅目昆蟲在白堊紀中期擁有華麗的外觀，可接收更多的化學信號，增強對潛在寄主植物和周圍環境的感覺功能。

大觸角為昆蟲帶來不少益處，為何會滅絕？黃大衛解釋，大觸角能讓昆蟲在接收化學信息、具有擬態行為、性選擇方面都佔據上風，但能量的過度消耗、笨拙遲緩的行動能力以及顯著誇張的外形，會限制個體和種群適應環境變化的能力，尤其環境發生重大變化，可能最終給昆蟲帶來巨大的負面效應。

參與了此項研究的石探記生物學研究中心劉曄表示，此次分析的是一枚若蟲標本，如果未來找到成蟲，觸角可能更大，擴張可能更顯著。研究團隊會繼續搜索，希望可以找到成蟲個體，進一步驗證這一特化特徵的起源及其相關功能的假設。

▼琥珀裡封存大角蝽幼蟲，接近常見象蝽 。（圖／翻攝 微博＠新華視點）

▲▼琥珀里封存的是大角蝽幼蟲 。（圖／翻攝 微博＠新華視點）

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