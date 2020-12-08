搶救古生物化石！　內蒙發現大量恐龍蛋、足跡

▲大陸內蒙再次發現恐龍化石。（圖／取自免費圖庫Pixabay。）

記者任以芳／綜合報導

大陸再次發現恐龍遺跡，根據大陸官媒新華社指出，內蒙古自治區錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗政府獲悉，古生物化石專家近日完成對當地一處恐龍化石群的野外調查及搶救發掘工作。包含發現恐龍骨骼化石、恐龍蛋化石和恐龍足跡化石。

據新華社報導，這處化石群位於東烏珠穆沁旗額吉淖爾鎮境內。近期，內蒙古自治區地質環境監測院地質遺跡保護研究室有關專家在發掘區域為恐龍骨骼化石澆築77件石膏包裝，並將這些包裹石膏的化石運往800多公里外的呼和浩特市，進行修復和研究。

▲內蒙專家搶救一處恐龍化石群。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

專家表示，他們將進一步探究化石反映的恐龍生存環境、埋藏時代、埋藏環境等情況，相關成果除具有重要的科研價值外，也將帶動當地科普事業和旅遊文化產業發展。

2018年，古生物化石專家發現這處恐龍化石群後，啓動「內蒙古自治區新發現重要古生物化石調查評價及搶救性挖掘」項目，進行化石產地調查，開展搶救性發掘工作。

經過發掘，專家初步判斷化石群中有內蒙古已發現的體形最大蜥腳類恐龍化石，化石保存完整，包含大部分前肢、後肢、腰節部位化石和少部分背脊、尾椎化石。目前，內蒙古已發現30多種恐龍，部分盟市地下埋藏著較為豐富的恐龍骨骼化石、恐龍蛋化石和恐龍足跡化石。