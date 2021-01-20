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恐龍「生殖器」首曝光！化石驚見鮮豔顏色　飄出香氣勾伴侶

▲古生物學家重建鸚鵡嘴龍（Psittacosaurus）化石。（圖／翻攝Twitter@Paleocreations）

▲古生物學家研究鸚鵡嘴龍（Psittacosaurus）化石，首度重建恐龍的生殖器官。（圖／翻攝Twitter@Paleocreations）

記者吳美依／綜合外電報導

法國法蘭克福的森肯堡自然博物館（Naturmuseum Senckenberg）收藏一個來自中國遼寧的鸚鵡嘴龍化石，其泄殖腔（cloaca）保存非常良好，成為古生物學家重建恐龍生殖器官的首起案例。研究團隊發現，其生殖器可能有著鮮艷顏色，還會散發香味吸引伴侶。

CNN、《紐約時報》報導，該鸚鵡嘴龍來自大約1億年前，體型大小與拉布拉多犬相仿。牠的洩殖腔呈現V型裂縫，開口兩側可能藏有麝香腺（musk glands）吸引伴侶，外部是一對漂亮的唇瓣構造，並且含有豐富黑色素，鮮豔程度與白皙腹部形成強烈對比。上述研究成果19日發表於《當代生物學》（Current Biology）。

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）古生物學家溫瑟（Jakob Vinther）表示，科學家過去只能參考自然歷史與現存生物研究，才能了解恐龍生殖知識，「沒有任何一種現存生物擁有型態類似的器官，儘管這與鱷魚（的）有些相似，但仍獨一無二。」

▲古生物學家重建鸚鵡嘴龍（Psittacosaurus）化石。（圖／翻攝Twitter@Paleocreations）

▲溫瑟爾認為，鸚鵡嘴龍可能具有陰莖。（圖／翻攝Twitter@Paleocreations）

溫瑟爾2016年曾經研究此件鸚鵡嘴龍化石，重建其顏色與身體斑紋，但直到研究尾聲才發現洩殖腔保存如此良好。他指出，大多數擁有洩殖腔的生物，生殖器皆藏在體內，無法形成化石，後人也因此難以了解個體性別。

鳥類是恐龍現存的唯一近親，大多數都透過雄性對準雙方泄殖腔，射精交配。一些古生物學家推測，恐龍也採類似方式繁殖。不過，溫瑟爾認為，鸚鵡嘴龍可能具有陰莖，「從我們看到的情況來說，這種洩殖腔不適合用來進行『洩殖腔之吻』（cloacal kissing），看起來更像是穿透性行為。」

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