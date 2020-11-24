雙龍「死前搏鬥過程」完整石化！　6700萬年霸王龍化石首度曝光

▲「決鬥恐龍」完整記錄了兩隻恐龍死前最後一刻的模樣。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國蒙大拿州一位牧場主人2006年發現了一具化石，而這具巨型化石是由一隻霸王龍與三角龍所組成，由於石化狀態異常良好，因此被視為是近代古生物學家的重大發現。據悉，這兩隻恐龍生前正在進行一場激烈的鬥爭，最後雙雙戰死，屍體一同成為化石，長眠地底，因此專家也將這塊化石稱為「決鬥恐龍」。如今這塊化石被所有者捐給北卡羅萊納自然科學博物館，也讓外界有機會能一睹這塊號稱是史上唯一一具完美保存的霸王龍化石。

根據《太陽報》報導，「決鬥恐龍」（Dueling Dinosaurs）2006年在蒙大拿州的一間牧場出土，消息傳出後，這間牧場的前任主人馬上跳出來與現任牧場主人爭奪此塊化石的所有權，雙方因此鬧上法庭，纏訟多年，直到今年6月法院才將這塊極具考古價值的恐龍化石判給當時發現這塊化石的現任牧場主人，而現任牧場主人則決定要將其捐贈給北卡羅萊納自然科學博物館。

▲恐龍的頭部骨骼也清晰可見 。（圖／路透）



這塊6700萬年前的化石完整呈現了霸王龍的骨骼位置、身體輪廓、皮膚的組成以及傷口，甚至連三角龍卡在霸王龍身上的牙齒都清晰可見，因此也讓專家讚嘆，是近代古生物學家的重大發現。

可惜的是，這塊化石出土後沒多久就陷入所有權爭議，因此一直被收起來，直到近日才終於有機會重見天日。北卡自然科學博物館的古生物學專家扎諾博士（Lindsay Zanno）興奮地表示，「這塊化石的保存情況非常驚人，我們會努力用一切可行的創新技術，來研究有關霸王龍與三角龍的新發現。」他也說，「這塊化石將會改變人類對這兩種恐龍的看法。」

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