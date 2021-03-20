搭Uber不戴口罩還朝司機狂咳！3惡女終被捕　恐遭判16年徒刑

記者王佩翊／編譯

美國舊金山一名Uber司機7日載到3名女性乘客，沒想到其中一人不但不戴口罩，聽到司機勸導後，竟還朝對方猛咳嗽，甚至噴灑胡椒噴霧，出聲侮辱，而整個施暴過程全都被車內的行車紀錄器給拍了下來。如今警方逮捕了涉案的3名女子，其中暴行最為激烈的女子，恐將面臨16年的刑期。不僅如此，網路交通公司Uber及Lyft也共同聲援司機表示，將會對施暴者停權，使其永遠無法再使用該公司服務。

▲女嫌故意不戴口罩朝著司機猛咳。（圖／翻攝自推特）



綜合外媒報導，舊金山這名Uber司機卡德卡（Subhakar Khadka）日前接到3名女性顧客，然而其中一人卻沒有戴上口罩。卡德卡一開始非常有禮貌地請這位女士戴上口罩，但卻遭到女子拒絕，卡德卡只好將車子開到附近的加油站，並「建議」女子立即下車買一片口罩，沒想到對方卻拒絕配合。

無奈的卡德卡只好當場請對方下車，並表態無法繼續提供服務，怎知此舉卻突然惹怒3人，瞬間開始對卡德卡惡言相向。不僅如此，未戴口罩的女子還故意朝他猛力咳嗽，並伸手硬扯卡德卡的口罩。過程中幾經拉扯，連卡德卡的手機都被扯掉。

下車前，該名女嫌竟還朝司機猛噴胡椒噴霧，導致對方當場呼吸困難。卡德卡說，8年前他才從尼泊爾搬到美國，想要開始新生活，但是卻遭到這3名女性乘客的暴行與言語霸凌，其中更涉及種族歧視，讓他崩潰不已。

據悉，目前警方已經將涉案3人逮捕歸案，而涉嫌施暴的主嫌最高恐將面臨16年的有期徒刑與3000美元的罰金。此外，網路交通公司Uber及Lyft也表示，強烈譴責暴力行為，將會對施暴者停權，使其永遠無法再使用該公司服務。

另一方面，有好心網友替卡德卡在網路上發布募資活動，希望能透過募款來幫助司機度過這段時間無法跑車的損失。

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