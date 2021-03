有大麻史不得入職白宮！已5人遭驅　賀錦麗認「大學曾吸食」尷尬了

▲曾吸食大麻的賀錦麗並未被白宮免職。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

在美國總統拜登的過渡政府團隊中,有5名成員因過去曾吸食大麻而被迫離開。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)表示,政府希望能修改相關指引,允許曾少量使用大麻的員工仍能擔任「無需通過安全檢查的工作」,以避免人才流失。不過,白宮並未公佈他們將如何處置曾公開承認吸食大麻的副總統賀錦麗。

As a result, more people will serve who would not have in the past with the same level of recent drug use. The bottom line is this: of the hundreds of people hired, only five people who had started working at the White House are no longer employed as a result of this policy.