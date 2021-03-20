7天5萬人！白沙屯媽進香北港直逼「扣打」　物資不夠喊卡一周



▲拱天宮進香北港活動一周就報了5萬人，廟方緊急喊卡一周。（圖／拱天宮提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

白沙屯媽「拱天宮」至3月13日起受理信徒報名，隨香前往北港進香，沒想到一周報名人數直逼5萬，廟方擔心裝備短缺，20日上午緊急宣布將從21日起暫停受理報名6天，待備齊各項物信後，再於27日上午8點重新開放報名。

▲廟方說，待物資到齊後，會在一周後重新開放，並延長一周。

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苗栗縣通霄鎮拱天宮管委會總幹事陳春發指出，今年白沙屯媽往北港進香，拱天宫從13日起至4月8日受理報名，廟方原本估計總報名人數會超過5萬人，沒想到短短一周，人數就衝破「扣打」，廟方擔心信眾的進香衣帽、毛巾、臂章等裝備不足，因此決定從21日起先暫停6天 ，等物資補充完成後，27日起再開放受理，報名期限也會往後延長6天，感謝全國香燈腳共襄盛舉。

白沙屯媽祖辛丑年北港進香時程如下：

國曆4月8日(四)深夜11點30分放頭旗

4月11日(日)深夜11點15分登轎

4月11日(日)深夜11點40分出發

4月16日(五)到北港

4月16日(五)深夜11點進

4月19日(一)下午2點45分回宮

4月29日(四)晚上11點開爐。



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