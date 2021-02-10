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媽祖神蹟／單親媽抱罕病童下跪…媽祖慈悲輕撫！4年後順利念小學

▲▼苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲媽祖慈悲為懷的精神，深植在信眾們心中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者林昱萱／整理報導

白沙屯媽祖是當地人堅定的信仰，而關於媽祖的神蹟，也不斷流傳在信眾的心中。其中，就曾有一名單親媽抱罹患罕病的女兒，祈求媽祖讓女兒活超過5歲，而如今數年過去了，該名單親媽的女兒已經8歲，並順利上小學就讀。

台中大肚區4年前有一名單親媽媽，在白沙屯媽祖遶境行經該處時，抱著罹患罕病的女兒，誠心地跪在地上，向媽祖祈求哭喊，拜託媽祖能能救救自己的女兒，並堅稱自己一點也不怕辛苦，只求媽祖可以讓女兒活超過5歲。

當時，媽祖的鑾轎停到該名單親媽身前，彷彿在給予她祝福一般，而該名堅強的單親媽媽獨自扶養2名子女，雖然其小女兒罹患罕見疾病，被醫師判定無法活超過5歲，但她也未曾放棄，帶著女兒四處求醫，只希望女兒可以好好長大。

▲由義工組織而成的白沙屯媽祖網路電視台，在9天8夜徒步進香期間，創下高收視率；更有超過50個國家同時線上收看。（圖／翻攝自白沙屯網路電視台）

▲白沙屯媽祖遶境，每年都會吸引大批信眾前往。（圖／翻攝自白沙屯網路電視台）

或許是在媽祖的保佑、該名單親媽偉大的母愛之下，本被診斷無法活超過5歲的小女兒，如今已經8歲，並順利進入小學就讀，讓不少網友得知後，也紛紛忍不住讚嘆媽祖的慈悲為懷，以及該名單親媽媽不放棄、堅強又偉大的母愛。

另外，花蓮也有一位6歲的羅小妹，左耳因不明原因罹患蜂窩性組織炎，短短2年內就開了3次刀，為了祈求第4次手術順利，特意與家人一起跟著白沙屯媽祖遶境祈福。當時，羅小妹在身上背著「祈求媽祖保佑我手術順利，勇往直前」的牌子，也因此成為焦點，讓不少網友紛紛為其加油打氣。事後，羅小妹的舅舅也透露，手術相當順利，非常感謝媽祖的保佑、網友們的關心。

▲▼走白沙屯媽祖祈福！羅小美「手術後」照曝光　甜美笑容：感謝聖母。（圖／翻攝白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

▲羅小妹的故事感動網友，也讓網友們大讚謝謝媽祖婆保佑。（圖／翻攝白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

因為媽祖的慈悲為懷的精神，每年遶境時，才會有如此多的信眾前往參拜、陪同遶境，而也正是因為信眾們堅定不移的信仰、虔誠，也讓每年的遶境活動順利進行，並將媽祖慈悲、關愛世人的精神傳承下去。

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