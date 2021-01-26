防疫優先！雲林虎尾福安宮糖廠媽「日走百里、行腳謁祖」延期

▲福安宮糖廠媽每年8月都會擲筊請示媽祖隔年謁祖進香日期，今年原本預定農曆1月18日舉辦，但近期國內疫情有升溫情況，決定進香延期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

衛福部立桃園醫院群聚感染擴大，目前新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，雲林縣虎尾鎮福安宮原定於3月1日舉辦糖廠媽「日走百里、行腳謁祖」進香活動，在經請示媽祖後確定延期，廟方表示，將待疫情獲控制後再籌辦。

福安宮主任委員黃國書表示，糖廠媽每年8月都會擲筊請示媽祖隔年謁祖進香日期，今年原本預定農曆1月18日（3月1日）舉辦，但近期國內疫情有升溫情況，政府呼籲避免舉辦大型群聚活動，經委員會討論並請示媽祖後，決定進香延期。黃國書說，今年進香日期將等國內疫情獲得控制後，視防疫指揮中心對於防疫規範及建議後，再向媽祖請示決定進香日期。

雲林縣虎尾福安宮媽祖是1956年服務於虎尾糖廠的黃永舜從鹿港新祖宮分靈至虎尾，信徒稱糖廠媽，1961年信徒開始組成進香團，搭乘台糖小火車回到鹿港謁祖進香，2004年由搭車改徒步，每年都有大批信徒隨香，延續迄今。

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