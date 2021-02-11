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媽祖神蹟／信徒阿嬤中暑！白沙屯媽秒調頭　還曾為香燈腳降及時雨

▲白沙屯媽祖回鑾駐駕溪湖鎮安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲白沙屯媽祖回鑾駐駕溪湖鎮安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

記者林昱萱／整理報導

白沙屯媽祖遶境是一年一度的宗教盛事，每年都會吸引大批信眾自發性成為香燈腳，期盼可以與媽祖走完全程，以此表達對媽祖的虔誠之心，並祈求獲得媽祖之庇佑，而在遶境過後，往往也會有不少民眾上網分享，於遶境途中所見的媽祖神蹟。

白沙屯媽祖今年7月10日中午駐駕彰化縣溪湖鎮鎮安宮，而當地數百信眾也跟在媽祖身後徒步隨行，但由於當天的天氣時過於炎熱，讓不少信眾身體吃不消，而神奇的是，原本酷熱的天氣在媽祖鑾轎停下來後不久，忽然吹來徐徐涼風，接著還下起一陣大雨，讓天氣瞬間變得涼爽。對此，鎮安宮總幹事就表示，是因為媽祖擔心虔誠的香燈腳中暑，才會招來雲雨，是媽祖神蹟的顯現。

媽祖對於信徒的慈悲關懷還不僅如此，今年7月一名雲林阿嬤為了見媽祖一面，獨自在炎熱的公車亭等待媽祖，但自己卻因為過於炎熱的天氣而昏倒，但令人感動的是，當時媽祖的「粉紅超跑」明明已經超過公車亭，卻突然彷彿感受到信徒的身體不適一樣，突然將鑾轎停下，並讓香燈腳們往回走，調頭來到這名虔誠的阿嬤身邊。

▲白沙屯媽祖到信徒身邊。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供，下同）

▲白沙屯媽祖到信徒身邊。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供）

媽祖的神轎回頭之後，立刻到了這名中暑的阿嬤身邊，並在阿嬤身旁停下，用轎身輕撫阿嬤，媽祖慈悲為懷、位信徒著想的模樣與精神，也讓路過民眾、香燈腳們看到後，也紛紛都紅了眼眶，忍不住跪地直呼「真的太感動」、「真的是媽祖娘娘顯靈」。

此外，今年白沙屯媽祖的鑾轎在行經西螺大橋時，出現了一幕超罕見畫面，當時敲鑼的女子，在橋上暫時頂替了扛轎的男子，而這畫面也讓民眾看了紛紛直呼：「女神力助男轎夫過橋」，而由於白沙屯媽祖無論是出巡、進香，都沒有固定的路線，因此不少信眾們堅信，這是因為媽祖會知道哪裡有信眾需要祂，因此也時常會見到白沙屯媽祖在行走路線上，突然來個大轉彎的畫面。

▲白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋 ！敲鑼女頂替扛轎　罕見畫面曝。（圖／白沙屯媽祖婆網站提供）

▲白沙屯媽祖遶境。（圖／白沙屯媽祖婆網站提供）

值得一提的是，白沙屯媽祖的女神力還不只如此，每年都有家長帶著受病痛折磨的孩子，跪地鞠躬懇求媽祖，而媽祖總會聽見信徒們的祈求，讓神轎來到孩子與父母的身邊，輕輕用轎子觸碰孩子身體、小手，似乎是以此給予小朋友祝福、並保佑他們平安長大。

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