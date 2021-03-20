中美高層戰略對話結束　楊潔篪：對話有益「但仍有重要分歧」

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記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅19日在中美高層戰略對話結束後接受訪問。楊潔篪表示，這次對話是有益的，有利於增進互相了解，但雙方在一些問題上仍存在重要分歧，中國將堅定維護國家主權、安全和發展利益。

楊潔篪指出，過去兩天，他和王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）進行了長時間戰略溝通，就各自內外政策和雙邊關係進行了坦誠、建設性交流，「這次對話是有益的，有利於增進相互了解。雙方在一些問題上仍存在重要分歧。中國將堅定維護國家主權、安全和發展利益。」

▼楊潔篪、王毅在對話結束後接受訪問。（圖／央視新聞）



楊潔篪提到，中國的發展壯大是不可阻擋的，這次雙方的溝通是為了貫徹習近平主席和拜登總統（Joe Biden）通話所達成的共識，「我們希望雙方在各個領域加強溝通、交流和對話。雙方應按照不衝突不對抗，相互尊重、合作共贏的原則處理中美關係，使中美關係沿著健康、穩定軌道向前發展。」

王毅表示，中方是抱著誠意來對話的，因為對話總比對抗好，但對話必須本著相互尊重、求同存異的精神來進行，不能單方面拉單子、提要價，「雙方都有很多關切。有一些疑慮，可以通過對話加以緩解。有一些是長期以來存在的問題，可以通過對話加以管控。」

王毅指出，中方向美方明確指出，主權和領土完整是重大原則問題，美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心，不要低估中國人民維護民族尊嚴和正當權益的意志，「中方對發展中美關係的態度是明確、一貫的。希望美方也能相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益與重大關切。在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。」

▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）

