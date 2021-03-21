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中美戰略對話互嗆　他爆美國怕拜登被當弱勢總統

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲中美高層對話。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

中美高層戰略對話現場火藥味十足，雙方激烈交鋒復成為媒體焦點。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為美方的開場白「非常不符合外交禮儀」，這是因為美國擔心疫情、拜登年齡等因素，會讓中國把拜登及其政府看作是弱勢的總統和政府，才希望透過向中國施壓示強，試圖在後續談判營造有利美國的氛圍。

吳心伯20日接受港媒《中評社》專訪時，針對中美高層戰略對話作出上述分析。事實上，他認為美國有兩個原因做出不符合外交禮儀的開場。除了上述理由外，另一個則是拜登政府對內擔心被共和黨攻擊對中國軟弱，所以需要顯示出強硬。

不過，吳心伯受訪時強調，美方雖然刻意營造出一種對自己有利的氣氛，但這不符合外交慣例，「說實話中方也不吃這一套。」

▲▼ 美國總統拜登11日晚間發表就任後首次黃金時段演說。（圖／路透）

▲吳心伯認為美國怕拜登被看成弱勢總統。（圖／路透）

至於中方的反擊，吳心伯認為是過去沒見過的，楊潔篪的反擊正是當下中美關係真實狀況的一種反映，即美方向中方示強，但中方毫不示弱，堅定維護自己的立場和利益。「我覺得，這個開場白雖然是形式上的，但也能夠反映當下中美關係的狀況。」

吳心伯還提到，對話為接下來中美關係的展開確定了大框架，「哪些問題可以合作，哪些問題不容討論和妥協，哪些問題要管控好分歧，通過這次對話摸到對方的底牌，對接下來怎麼做也大致有概念。」

他認為，對話有助於中美以一種更加務實和建設性的方式打交道和處理雙邊關係。

▲▼拜登,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係牽動國際事務走向。（圖／達志影像／美聯社）

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