中美會晤「角力」台灣問題　楊潔篪：勿突破中方底線

▲中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方闡述中方立場。（圖／翻攝 大陸外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

中美會唔持續進行，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外長王毅於當地時間3月18日至19日在安克拉治同美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文舉行中美高層戰略對話。陸官媒《新華社》公布中方講話重點。其中，談到台灣問題，中方強硬表態「絕不退讓」。並且再三呼籲美方不要向「台獨」發出錯誤信號，不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

《新華社》報導指出，針對西方國家指責中國人權問題，中方特地強調不會將自己的民主制度和價值觀強加給其他國家，同時堅定維護自身政治制度和價值觀念，反對動輒拿人權問題作幌子對中方指責抹黑，干涉中方內政。中國無意干涉美國的政治制度，無意挑戰或取代美國地位和影響。同時美方應當正確看待中國的政治制度和發展道路，正確看待中方一系列大政方針，正確看待中國對世界的影響。

中方強調，多邊主義是現行國際體系的重要基石。真正的多邊主義應當堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重國際關係基本准則，尊重世界各國主權，尊重文明多樣性，致力於國際關係民主化，而不應該拉「小圈子」，更不應該開歷史倒車，以意識形態划線，重挑集團對抗。

中方表示，我們一貫主張，國家無論大小、貧富、強弱，都是國際社會平等一員，不能誰的胳膊粗、拳頭大誰說了算，更不能以大欺小、恃強凌弱。發展中國家的聲音應該被傾聽，發展中國家的權益理應得到保護。作為世界最大發展中國家和發達國家，中美應當攜手深化南北合作，包括面向發展中國家開展第三方市場合作，共同推動實現聯合國2030年可持續發展目標。

▲中方指出，雙方要根據兩國元首通話精神，保持溝通渠道暢通，避免誤判。（圖／路透社）

中方進一步說，中美兩國並不必然相互構成威脅，差異分歧並不構成中美對抗的理由，中美雙方誰都無法承受衝突對抗的後果。兩國可以在抗擊新冠疫情、應對氣候變化、推動世界經濟復蘇等當前國際社會最緊迫的三大任務上開展合作。中方對美政策保持高度穩定性和連續性，雙方要根據兩國元首通話精神，保持溝通渠道暢通，恢復正常對話交往機制，開展互利合作，妥善管控分歧，避免誤解誤判。

提到美國前政府反中立場，中方指出，過去幾年來，由於美國上一屆政府逆潮流而動，實行極端錯誤的反華政策，嚴重損害中國利益，嚴重損害中美關係，中方不得不採取正當必要措施維護自身主權、安全、發展利益。中方敦促美方消除上屆政府對華錯誤政策影響，同時避免製造新的問題。

▲談及台灣問題，中方強硬表態「絕不退讓」。（圖／路透社）

中方指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，不助台拓展所謂「國際空間」，慎重妥善處理台灣問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

中方表示，我們敦促美方恪守國際法和國際關係基本准則，尊重中國全國人大關於完善香港特區選舉制度的決定，停止插手香港事務和中國內政，停止為「港獨」勢力撐腰打氣，撤銷對中國官員和機構的非法制裁，不要再試圖搞亂香港，不要阻擋中國推進「一國兩制」的進程。如果美國繼續一意孤行，中國必將作出堅定回應。

談到新疆問題，中方指出，把「種族滅絕」的帽子戴到中國頭上，是本世紀最大的謊言。中方願同美方在相互尊重的基礎上進行交流，新疆的大門向世界敞開，但我們不接受帶著偏見、居高臨下、像教師爺一樣到新疆去搞所謂「有罪推定」式的調查。希望美方尊重客觀事實，停止攻擊抹黑中國治疆政策，放棄在反恐問題上搞雙重標準。

最後，提到西藏問題，中方強調，希望美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持「藏獨」的承諾，慎重妥善處理涉藏問題，撤銷對中方有關官員的制裁，停止利用涉藏問題干涉中國內政。