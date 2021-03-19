SOD成真！女獄警約男囚「監獄內」嘿咻　背後衝刺影片曝…網狂傳

▲女獄警約男囚監獄內嘿咻。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／編譯

日本AV時常會出現在監獄內「翻雲覆雨」的情節，沒想到這幕不止是劇情，而是真實在南非的一座監獄上演。南非一名女獄警直接和穿著橘色囚服的罪犯，在監獄內的辦公室脫下外褲開戰，還將全程錄了下來，現在這段影片也在社群網站上瘋傳，監獄官方也證實此段影片是真的。

根據《pluse》報導，南非誇祖魯－納塔爾省（KwaZulu-Natal）一名女獄警竟在上班時間找來一名囚犯直接在辦公室內做愛，還將全程錄了下來。這段影片也在社群網站上瘋傳，只見兩人先是靠在牆邊擁吻，接著女獄警便將褲子脫下，讓穿著橘色制服的囚犯，直接從背後抓著屁股衝刺。

南非懲教署（Department of Correctional Services）發言人Singabakho Nxumalo已經出面證實這段影片全是真的，而且已經確認了獄警和囚犯的身分，「囚犯和獄警之間發生性行為是非常可恥的事，獄警應該要遵守行為規範，絕不能容忍這種事情發生。」

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