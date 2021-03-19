　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄少女13歲懷孕！分手淚訴「孩子毀我人生」　曾和10歲男友狂放閃

▲俄羅斯少女13歲就懷孕，當時的10歲男友差點被誤認為孩子生父。（圖／翻攝自當事人IG）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯一名少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）13歲時就懷孕，原本稱孩子是和當時年僅10歲的前男友奇科夫（Vanya chekhov）所生的，但檢驗女兒DNA竟發現生父另有其人，還扯出性侵風波。女嬰如今已7個月大，戴利亞卻發文聲稱，這個孩子「完全毀掉」了她的生活。

▲▼俄羅斯少女13歲就懷孕，當時的10歲男友差點被誤認為孩子生父。（圖／翻攝自當事人IG）

▲戴利亞的女兒艾蜜莉亞現在已經7個月大。（圖／翻攝自當事人IG）

根據《每日星報》報導，現年15歲的俄國少女戴利亞，在13歲被媒體報導懷孕時一夕間聲名大噪，原本她說孩子生父是10歲男友奇科夫，後又改口稱，曾在學校樓梯間被身材高大的14歲男同學性侵得逞，警方因此強制介入要求檢驗女兒艾蜜莉亞（Emelia）的DNA，結果也證實奇科夫真的不是孩子的爸。

▲據外媒指出，戴利亞現在已經與奇科夫分手。（圖／翻攝自當事人IG）

▲據《每日星報》指出，戴利亞現在已經與奇科夫分手。（圖／翻攝自當事人IG）

戴利亞過去就曾表示，生完孩子將繼續返回學校完成學業，用課餘時間照顧女兒。如今，艾蜜莉亞已經7個月大了，戴利亞卻發文表示，學校禁止她復學，理由是休學以來她的學業進度已經遠遠落後其他同學，但戴利亞認為，校方是擔心她會給學校帶來負面的宣傳效果，才選擇直接開除她的學籍。

▲▼俄羅斯少女13歲就懷孕，當時的10歲男友差點被誤認為孩子生父。（圖／翻攝自當事人IG）

▲戴利亞發文表示，為了生下這個孩子，自己的人生計畫都被毀掉。（圖／翻攝自當事人IG）

戴利亞沮喪表示，自己因為生了小孩，就無法回到學校上課，這毀掉了她完成學業並找到好工作的人生計畫，同時她的家庭也面臨重大危機，因為家中唯一有收入的繼父現在經常酗酒，酒後還會施以暴力毆打。先前，她在懷孕期間因為體重不斷增加，家人甚至持續出言羞辱她的身材。

報導指出，戴利亞自曝，懷孕之後她的體重增加了約45公斤，每當看到自己粗壯的大腿與手臂都感到非常難過。然而，在營養師的幫助之下，戴利亞已經成功鏟肉32公斤，現在看起來終於變成「自己喜歡的樣子」，這讓她下定決心要幫助他人減重，初步計畫是想為年輕的產後女性，撰寫一系列的減重指南。

更多相關新聞
►俄14歲小媽「生女嬰秒做DNA檢查」　10歲小男友臉綠…親爹是別人！
►網美中毒式「野外露尻」！邊走邊露丁字褲　掀裙脫褲全都來
►繼母調教13年「兒子變老公」今產女　改當小爸爸！抱孩眼神超寵溺

聽Podcast掌握國際局勢

►美福彩匯自助餐下殺！早上、下午都能爽吃一波

ET快訊
北市5萬上班族大遷徙　史上最大企業總部搬家
逛好市多驚見「3.5吋重出江湖」　網洗版苦笑
吳宗憲「兒若叫吳鮭頭打死他」：改過鮭魚公司不錄用
「鮭魚」國道出車禍！300萬休旅車屁股被撞慘凹一塊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全美亞裔陷入恐慌　白宮發言人：都怪川普說武漢病毒！

中印邊境建村「鞏固疆土」　澳智庫：中國複製南海戰術

鳳梨狂銷！新加坡最大超市設「台灣鳳梨專區」　進口量有望翻倍

SOD成真！女獄警約男囚「監獄內」嘿咻　背後衝刺影片曝…網狂傳

和15歲男學生交往！　約會被前男友撞見...女老師遭恐怖情人殺死

俄少女13歲懷孕！分手淚訴「孩子毀我人生」　曾和10歲男友狂放閃

鮭魚之亂始祖！達美樂掀「刺青狂潮」…免費吃100年披薩　網全瘋了

馬達西奇收歸國有代價慘　烏克蘭遭中資索賠36億美元

辣媽遭剖肚慘死！女賊抱「8月死胎」衝醫院　狂吼：這是我生的

首爾前市長猥褻「內衣照」曝！性騷女秘書要求傳裸照：教妳怎做愛

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

陳小紜吼容祖兒：為什麼逼我唱！　她當隊長淚歉「傷到妳對不起...」

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

全美亞裔陷入恐慌　白宮發言人：都怪川普說武漢病毒！

中印邊境建村「鞏固疆土」　澳智庫：中國複製南海戰術

鳳梨狂銷！新加坡最大超市設「台灣鳳梨專區」　進口量有望翻倍

SOD成真！女獄警約男囚「監獄內」嘿咻　背後衝刺影片曝…網狂傳

和15歲男學生交往！　約會被前男友撞見...女老師遭恐怖情人殺死

俄少女13歲懷孕！分手淚訴「孩子毀我人生」　曾和10歲男友狂放閃

鮭魚之亂始祖！達美樂掀「刺青狂潮」…免費吃100年披薩　網全瘋了

馬達西奇收歸國有代價慘　烏克蘭遭中資索賠36億美元

辣媽遭剖肚慘死！女賊抱「8月死胎」衝醫院　狂吼：這是我生的

首爾前市長猥褻「內衣照」曝！性騷女秘書要求傳裸照：教妳怎做愛

撿嬰兒不要的！「黑白萌童」開心吸奶嘴　阿嬤見小手偷襲：不可以

新北鮭魚過半數「反璞鮭真」！「帶妳吃鮭魚」最長專情男14天後改回

完工10天石虎萌探頭！苗搭「野生動物友善通道」　跨河面30公尺

騰訊新「遊戲機」越看越熟悉　專利送檢內容及主機外型曝光

失落美景再現！龜島磺煙：蔚藍大海暈染成「浪漫牛奶湖」

先探／精材光罩營運也沾光

先探／季底行情總動員

經過一夜...助總研究布里悍手拿A4小抄　兄弟奇兵繼續用

重新粉刷房間！「油漆味散不掉」曝神奇1招　內行也推：用這水果

2021台灣國際蘭展遍地開花　本週末虎頭埤先睹為快

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

韓媒報台灣「鮭魚之亂」！網酸：中國狼性

亞裔嬤突遭攻擊！下秒怒反擊帥爆

「鮭魚之亂」紅到國外！CNN、BBC搶報改名熱潮

美股收黑科技股狂洩409點　台積電ADR跌3.5%

快訊／北韓宣布與馬來西亞斷交

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

台鮭魚之亂登上國際　《衛報》：官員敦促不要改名鮭魚

北韓沒朋友　恐成「國際孤兒」

70頭虎鯨「驚人戰術」圍殺藍鯨　

緬人用女性內衣抗暴　師法陰門陣

哈利王子惹哭凱特！前女友目睹「決定分手」

日本傻眼！媒體搶報「台灣鮭魚之亂」

布林肯：會關切台、港問題

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

更多熱門

相關新聞

馬達西奇被收歸國有　中方索賠36億美元

馬達西奇被收歸國有　中方索賠36億美元

烏克蘭國家安全委員會11日宣布，要將飛機引擎製造企業馬達西奇公司（Motor Sich）收歸國有，在此之前，中資企業頻頻想收購，但烏克蘭宣布將其國有化，防止被中企併吞。中資就馬達西奇收購案向烏克蘭提出國際仲裁，要求需賠償36億美元，恐導致烏克蘭國內貨幣崩盤。

嫩媽遭剖肚慘死　女賊抱死胎狂吼：我生的

嫩媽遭剖肚慘死　女賊抱死胎狂吼：我生的

外遇被8歲兒告狀　母灌他汽油燒死

外遇被8歲兒告狀　母灌他汽油燒死

「這類食物」讓你姨媽穩定報到

「這類食物」讓你姨媽穩定報到

棕熊狂追路人　無情飼主：射殺牠

棕熊狂追路人　無情飼主：射殺牠

關鍵字：

俄羅斯懷孕未婚懷孕未婚媽媽未成年少女

讀者迴響

熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面