　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非養殖場「1.5m吃人鱷魚」大規模出逃！　數百隻潛入河中抓不回

▲鱷魚具有強大咬合力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鱷魚具有強大咬合力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

南非西開普省一間養殖場3日發生鱷魚大規模脫逃事件，外傳有數百隻逃出養殖場進入河中，儘管當局緊急派員協助抓回，現已有27隻鱷魚被捕獲、另外7隻被撲殺，但確切逃脫數量仍無法確定。目前已知養殖場原有約5000隻鱷魚，外傳失蹤的鱷魚身長約1.2公尺至1.5公尺；截至5日，警方與動保人員仍在持續進行搜索。

綜合BBC等外媒報導，該間養殖場位在西開普省城鎮邦尼維爾（Bonnievale）附近，場內原有大約5000隻鱷魚，但就在3日這天，數百隻鱷魚穿越已破損的籬笆圍欄，逃往布里德河（Breede River）。相關人員目前仍在確認鱷魚脫逃的確切數量。

開普自然環境組織發言人萊恩（Petro van Rhyn）表示，儘管這群鱷魚先前被圈養，但仍相當危險，敦促當地民眾遠離河岸邊，「到底是100隻還是1000隻，這我們無法確定。」另據路透報導，這些逃脫的鱷魚有著「吃人」（man-eaters）的臭名。

當地警方現已設立專責小組，並在河岸邊設置裝有食物的誘餌籠來抓捕鱷魚，但此方法的成效並不顯著，因為河裡的魚數量相當多。相關人員正把注意力集中在逃脫點上游5公里至下游3公里之間的區域。

不過萊恩也說，鱷魚攻擊人類的潛在可能性低，因鱷魚是夜行性動物，也容易受驚，不太可能在大街上看到鱷魚。

聽Podcast掌握國際局勢

熱銷30年！資生堂百優乳霜加大版下殺2100元

ET快訊
苗栗水庫見底！土地公廟露出　水下奇景曝光
吳孟達靈堂遺照曝光　周星馳悲痛：永遠懷念
鎮瀾宮58年來首祈雨　神鳥「商羊」突墜地
禁台灣鳳梨！　「大陸菠蘿」價格創30年新高
每天都跑步！　三鐵男跑半馬「第9K、第9公墓猝死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲賤民少女「曝屍農田」皮膚剝落慘死！警逮12嫌　村民憤怒丟石

南非養殖場「1.5m吃人鱷魚」大規模出逃！　數百隻潛入河中抓不回

文在寅列「疫苗接種」優先對象！6月赴英參加G7峰會　最晚4月接種

加州迪士尼解封了！4月1日起「有條件重開」　閉園1年利潤狂跌99%

醫開刀「止血布」忘記拿出！她術後肚子痛爆　苦撐1年半慘死

她爬圍欄跳橋…少年狂衝「緊抓左腿」拉回！　監視器全錄下

金正恩終於「笑了」！站第3排與官員興奮合照...強調重視民心

緬甸軍「夜間突襲抓人」爆槍響！示威者白天被盯上　男星也被帶走

硬上14歲嫩草懷孕！她嗨到一半被抓包　驚揭1整年肉慾性侵

消耗量僅次於水！「地球1資源」消失中　未來恐現爆炸性需求

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

「體面」攻防戰！《錦心似玉》圓房了嗎　鍾漢良狂找理由接近..譚松韻憂：懷孕怎辦

17歲賤民少女「曝屍農田」皮膚剝落慘死！警逮12嫌　村民憤怒丟石

南非養殖場「1.5m吃人鱷魚」大規模出逃！　數百隻潛入河中抓不回

文在寅列「疫苗接種」優先對象！6月赴英參加G7峰會　最晚4月接種

加州迪士尼解封了！4月1日起「有條件重開」　閉園1年利潤狂跌99%

醫開刀「止血布」忘記拿出！她術後肚子痛爆　苦撐1年半慘死

她爬圍欄跳橋…少年狂衝「緊抓左腿」拉回！　監視器全錄下

金正恩終於「笑了」！站第3排與官員興奮合照...強調重視民心

緬甸軍「夜間突襲抓人」爆槍響！示威者白天被盯上　男星也被帶走

硬上14歲嫩草懷孕！她嗨到一半被抓包　驚揭1整年肉慾性侵

消耗量僅次於水！「地球1資源」消失中　未來恐現爆炸性需求

大臣變態新玩法！專挑美人「跪著用嘴接」　再一口吞下去噁爆

台南安平命案死者出殯　祭品驚見「長槍」！136警重兵佈防

東泰菜鳥對決最強陳將双　劉律世：越打越想守住他

17歲賤民少女「曝屍農田」皮膚剝落慘死！警逮12嫌　村民憤怒丟石

陸機長空中扁人！把座艙長手打骨折「自己門牙也被敲斷」

水母湖、牛奶湖必去！上帝水族箱「帛琉」9成景點在水下

陳妍希遭淘汰後「公開體重」！哽咽求放過：不覺得看起來已經瘦了嗎

何宗勳退出藻礁公投運作　潘忠政：環團隨時歡迎他回來

毒品男「從口袋開槍」！與2警擦身過下秒轉身射擊...外套留彈孔　

婆婆帶小孩！晚上偷餵「洋芋片+養樂多」　她爆氣：我才是媽媽

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

5歲龍鳳胎結婚！爸媽狂逼：消業障

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

爛醉女落軌...痛到扶月台　下秒被火車撞死

消耗量僅次於水　地球1資源面臨匱乏

緬甸少女遭開棺偷屍　血手套掛墓碑

緬甸示威出奇招！軍警一看到女人裙就怕

南韓千年古寺燒毀！竟是爛醉僧侶「吵架縱火」

歷屆長相超NG！　日大學小姐今年美翻眾人

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

8歲童陪父釣魚慘遭生吞！巨鱷胃裡驚見完整全屍

澳洲科學團隊發現「地球內有第五層結構」

26光年「超級地球」可能有大氣層

更多熱門

相關新聞

8歲童陪父釣魚慘遭生吞！巨鱷胃裡驚見完整全屍

8歲童陪父釣魚慘遭生吞！巨鱷胃裡驚見完整全屍

印尼3日發生一起男童慘遭鱷魚吞食而亡的意外，然而令人驚訝的是，當該隻鱷魚隔日被尋獲後，相關人員剖開牠的肚子時，竟發現了男童的「全屍」，也就是說鱷魚沒有經過咀嚼就將男童「活吞」。據悉，當時男童正陪著父親在岸邊釣魚，怎知卻突然被鱷魚盯上生吞，儘管男童父親用盡全力卻也沒能救出兒子。

金髮妹無罩逛街　怒脫小丁套臉上

金髮妹無罩逛街　怒脫小丁套臉上

南非雙性人不放棄再上訴拼奧運

南非雙性人不放棄再上訴拼奧運

宣戰南非變種病毒！莫德納研發加強劑量

宣戰南非變種病毒！莫德納研發加強劑量

極凍！鱷魚「鼻探冰面」保持呼吸

極凍！鱷魚「鼻探冰面」保持呼吸

關鍵字：

鱷魚南非養殖場

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

小薰當媽了！兒子今年上大學

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

訂2人房民宿「交待要加床」　一開門想跪了

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面