要換600個鎖！實習生手癢炫耀「監獄鑰匙」　下場慘賠百萬還丟工作

▲一名監獄實習生為向朋友炫耀，竟將獄中鑰匙拍照上傳，導至獄方必須緊急更換600個新鎖。（示意圖／視覺中國）

實習記者閔文昱／綜合報導

做人如果太過高調，有時很容易就會使自己陷入麻煩。德國就有一名監獄的實習生日前因向朋友炫要自己擁有能夠通往牢房和通道的鑰匙，使得獄方必須緊急更換600個鎖，價值約莫5萬歐元（約新台幣167萬元），而這些費用可能都得由這名實習生來承擔。

根據《英國周刊》（The Week UK）報導，德國柏林海德林監獄（JVA Heidering）一名實習生日前在和朋友用WhatsApp聊天時，因想炫耀自己的工作有多麼特殊，於是就把通往牢房和通道的鑰匙拍下來傳給朋友，而這個舉動也使得監獄的安全頓時暴露在風險之中，因為照片若不小心外流很可能就會遭到有心人士拿去複製，造成越獄、逃獄事件。

獄方得知消息後，為避免獄中的657名囚犯發生逃獄事件，於是決定將監獄內的600個鎖全都重新換過，不僅要設計新的鎖和鑰匙，還得由20名工作人員連夜將舊鑰匙銷毀及安裝新鎖，總花費高達5萬歐元（約新台幣167萬元），而這些費用可能都得由這名實習生來承擔。

柏林司法部發言人布魯克斯（Sebastian Brux）表示，「目前所有牢房和通道門鎖都已更換，而犯下錯誤的實習生，也立刻停止實習，這一切所產生的費用很有可能會由他支付」。據了解，這名實習生目前已被禁止進入監獄，且因一時粗心的舉動，不僅丟了工作，恐怕還得負擔巨額賠償。