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家人臉書發現自殺訊息通報救援　南警複合式賓館內救回昏睡男

▲台南市警三分局警方緊急協尋，在北區大興街複合式KTV找到人，平好平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局警方緊急協尋，在北區大興街複合式KTV找到人，平好平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中派出所，18日下午3時許，接獲羅姓女子報案，稱看見大伯38歲李姓男子在個人臉書上透露生活壓力過大並有輕生念頭，經撥打多次電話均未接聽，請警協尋救援，警方緊急協尋在北區大興街複合式KTV找到人，平好平安。

▲台南市警三分局警方緊急協尋，在北區大興街複合式KTV找到人，平好平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員許駿揚獲報後，立即依規定受理並通報緊急協尋，經調閱手機最後發話位置為台南市北區大興街，經查為北區複合式KTV，警員吳冠瑩及李哲宇立即陪同家屬趕至現場查看，開門後發現李男臥躺於床上，經叫醒後幸好意識清楚。

經查，李男以駕駛計程車為業，因生活壓力過大藉酒消愁，酒後情緒低落吞食安眠藥，並於複合式賓館內昏睡，幸虧安中所員警即時搶救，否則後果難料。報案人羅女表示，雙方是家人關係，平時會至對方臉書按讚或是留言表示關心，18日瀏覽臉書時，發現李男所發文章有異，因而報案希望警方幫忙，並對於警方能即刻救援表示十分感激，即時挽回家人寶貴生命。

三分局表示，本案幸賴安中所員警機敏謹慎，接獲報案後即時到場救援，善行殊值嘉許。警方呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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