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臉書代購「黑白賣客」日本團涉詐保　16人赴日全出險詐百萬警收網

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊日前接獲保險犯罪防治中心通報，發現網路知名代購夯團「黑白賣客」的一名林姓女成員（40歲）無前科憑藉優異日文能力經常帶團前往日本購買知名家電、I Pod耳機、MK名牌包，但保險司發現林女帶團重複投保「旅遊平安險」「行李遺失事故」與「意外疾病緊急就醫症狀」並屢屢出險，最高紀錄曾一次帶團去日本代購返國後全員申請保險理賠的離譜紀錄，經保險犯罪防制中心蒐證後提告，刑事局18號兵分多路逮捕林女代購集團涉案人共15人。

▲刑事局逮捕涉嫌詐保的林姓女主嫌並起獲大批贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局逮捕涉嫌詐保的林姓女主嫌並起獲大批贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉嫌詐保的林姓女主嫌並起獲大批贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局逮捕涉嫌詐保的林姓女主嫌並起獲大批贓證物。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵四大隊指出，接獲上述情資後展開調查，發現林女曾在日本埼玉縣留學念高中，並在名古屋某學院取得畢業學歷，日文相當流利，返台後長年經營日本代購團，但保險公司分析資料發現她帶團出險紀錄實在太頻繁，並且林女代購團員出國經常重複投保超過5～6次各類旅遊平安、意外、醫療險。

▲刑事局逮捕涉嫌詐保的林姓女主嫌並起獲大批贓證物。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局逮捕涉嫌詐保的林姓女主嫌並起獲大批贓證物。（圖／記者張君豪攝）

林女並在2019年至2020年間透過網路密集、重複投保，再變造假「行李遺失事故」與「意外疾病緊急就醫症狀」，向各大保險公司詐領保險金，刑事局偵四大隊會同台中市第一警分局、高雄市刑警大隊、三民一警分局、航警局刑大、新竹縣刑大等單位共組專案小組，報請台北地檢署主任檢察官黃珮瑜指揮偵辦。

專案小組歷經半年蒐證，發現林女經常出國詐保的代購團15名成員根本彼此熟識，也熟知林女詐保手段，但基於可賺機票旅費，甚直出險達到免費旅遊目的都樂於配合。更離譜的是警方18日上午行動，還在犯嫌家中查扣到她旅日申報遺失在日本境內的筆記型電腦。

檢警發現林女15人詐保集團成員根本彼此熟識，共組旅遊代購團於經常自導自演以「行李遺失」「代購精品遺失」「筆電遺失」「在機場跌到、慢性病發作」等離奇理由，以投保上述保險僅花費2百到1千元新台幣成本詐取高額保險金。

但保險犯嘴防治中心會同刑事局幹員，發現林女曾出團創下所有團員均申請理賠的離譜紀錄，且投保期間總出險金額已經超過新台幣1百萬元實在太離譜、經警方清查被害保險公司超過30家。

專案小組在18日清晨發動同步搜索，兵分多路前往桃園市逮捕林姓女主嫌嫌，並從新竹、台中、高雄等地逮捕「黑白賣客」代購團涉嫌詐保成員共16人到案說明，警詢後將依觸犯詐欺、組織犯罪條例移送台北地檢署複訊，刑事局表示根據資料分析研判將有更多單幫客涉案，未來會持續傳喚更多涉案人、不排出案情將持續擴大。

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