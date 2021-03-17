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「鮭魚」之亂台南13人衝戶政事務所　最長15字8年級生最多

▲壽司業者推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，全台許多民眾都跑去改與「鮭魚」 相關的名字。（圖／翻攝自業者網站，下同）

▲壽司業者推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，全台許多民眾都跑去改與「鮭魚」 相關的名字。（圖／翻攝自業者網站，下同）

記者林悅／台南報導

日本知名迴轉壽司3月17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中只要有「鮭魚」同字就可享「全桌免費」，同音也能享5折優惠，台南市17日至少有13人為此到戶政事務所改名，改名者多是8年級生，名字都是取與鮭魚相關名稱的字。

許多民眾仍難抵免費吃鮭魚的誘惑，據台南市政府民政局統計至17日下午5許左右，共13人申請改名，其中北區戶政7人：名字含鮭魚（含姓5字）約20歲男；名字含鮭魚（含姓15字）約20歲男；名字含鮭魚（含姓5字）約21歲男；名字含鮭魚（含姓3字）約25歲男；名字含鮭魚（含姓5字）約21歲男；名字含鮭魚（含姓15字）約21歲男；名字含鮭魚（含姓3字）約35歲女。

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▲壽司業者推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，全台許多民眾都跑去改與「鮭魚」 相關的名字。（圖／翻攝自業者網站，下同）

安南戶政2人：名字含鮭魚（含姓11字）約21歲男；名字含鮭魚（含姓3字）約23歲男；永康區2人：名字含鮭魚（含姓7字）約24歲男；名字含鮭魚（含姓3字）約30歲女；關廟戶政1人：名字含鮭魚（含姓3字）約22歲男；府南戶政1人名字含鮭魚（含姓3字）約21歲女。其中北區7人最多，年齡最少20歲、最多35歲，10男3女。

台南市長黃偉哲也搶搭上鮭魚議題熱潮，在臉書說：「據說台灣已經有3個人改名為鮭魚，準備與壽司郎同鮭魚盡？我想他們肯定不是台南人，因為台南人認為虱目魚才是世界上最好吃的魚類，不服不要來戰，先來台南吃看看」。

▲壽司業者推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，全台許多民眾都跑去改與「鮭魚」 相關的名字。（圖／翻攝自業者網站，下同）

該迴轉壽司店推出優惠，同音一字享9折，同音兩字享5折，同音同字可享免費優惠。惟內政部提醒，依姓名法相關規定，以姓名粗俗不雅或特殊原因改名者，以3次為限，但未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。已經改過1次名字，若要改回原名，仍以第2次改名計算。舉鮭魚之亂為例，人的一生只有3次改名機會，若之前已有改名，如超過3次，恐一輩子揹著這個奇特姓名，且相關證件、金融帳戶、信用卡、健保、保險…，所有跟身分有關的文件都要改，而且「寫名字」都不能寫錯，是否值得就見人見智了。

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