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對峙現場直擊！美國要求記者離開　楊潔篪：幹嘛害怕記者在場？

記者鄭思楠／綜合報導

中美高層戰略對話19日舉行，兩大國前所未有的公開面對面交鋒。中美各有6名記者進入到了會場，聽中美雙方進行開場的致辭。這唯一一場對媒體開放的對話中，在美方結束發言之後，按照外交禮儀，中方也應該進行補充發言，但美方突然要求記者離開。這時，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪強硬質疑，「幹嘛害怕記者在場？沒有必要害怕記者在場啊？」

▲▼美方要求記者離開。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲楊潔篪質疑，為什麼害怕記者在場？（圖／翻攝自鳳凰網）

一般來說，這種高級外交談判，通常都是閉門的，但會允許記者在正式會談前的開場白階段進去拍攝。這種開場白一般是象征性、利益性的，通常不會當著記者明顯交鋒或說實質內容，但也暗含著各方想傳遞給外界的一些訊號。

今日會議上，美方首先發言。國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）一共說了大概5分鐘，主要是指責中國在香港、新疆、台灣等事務的表現。

中方隨後也不甘示弱，直接就反擊了，直言「美國沒資格、沒立場這樣指責中國」。楊潔篪表示，美國自己的種族問題就很嚴重，民主情況更岌岌可危，在外交上，美國更長期用自己的金融霸權和軍事力量去欺負其他國家，更別說還煽動別國一起打壓中國，至於網路攻擊，美國自己才是這方面的「冠軍」。

這時，雙方結束第一輪發言，按照慣例，這時候就是「開場白」結束，媒體拍完退場的時候了，但布林肯突然叫全部記者留下，又補充了一些指責內容，一說完，就示意記者們可以離開，完全沒有給楊潔篪和王毅回應的機會。

▲▼美方要求記者離開。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲美方要求記者離開。（圖／翻攝自鳳凰網）

當時，現場的美方工作人員馬上要求媒體離開。中國外交部副部長謝峰馬上說，「這不公平，這不公平。你們已經講了兩輪了。」這時，現場工作人員還是在不斷驅離中國記者，「我需要你們現在立即轉身，然後離開。」中國記者立即抗議說，「請讓楊主任（楊潔篪）講完話。」

隨後，楊潔篪強硬提出質疑，「你們的出發點是要說明美國是從一個強有力的角度來說話，幹嘛害怕記者在場？沒有必要害怕記者在場啊？」他進一步表示，「為什麼？讓他們停止（趕記者）。」最終，在中國代表團的據理力爭之下，所有記者全程見證了全程90分鐘的開幕致辭。

之後，中方也透過媒體作出了嚴正回應，「中方帶著誠意應邀來到安克雷奇同美方進行戰略對話，並做好按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備，但美方在先致開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端。這不是待客之道，也不符合外交禮儀。」

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