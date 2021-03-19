鮭心似箭！吃完最後一波0元壽司　新北30人今早衝戶政改回本名





▲鮭魚民眾紛紛將名字改回原名。（圖／民政局提供）

記者羅婉庭／新北報導

知名餐廳壽司郎推出活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字，17日、18日可享「全桌（限6人）免費」，根據新北市各區戶政事務所18日最後統計，新北市共有74名鮭魚，趕最後一波免費壽司。活動結束後，截至19日中午1點半，新北市共有30人改回原名。

根據最新統計，截至19日1點30分，新北市各區受理名有鮭魚民眾改名案件計有30位，其中20位男性、10位女性。

新北市改名民眾集中於板橋、淡水兩區，且20-25歲男性居多。巾灶改回原名的各區人數如下：中和區6人、板橋區5人、淡水區4人、永和區3人、新莊及三重區各3人。樹林、鶯歌、三峽、汐止、土城、蘆洲、五股個1人。

壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

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