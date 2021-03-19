年輕人吃壽司瘋改名　李來希喊話：偉大的大人為「鮭魚世代」負責

記者蔡文鈴／台北報導

壽司店免費活動掀起「鮭魚之亂」，不少人為此改名還被封為「鮭魚世代」。對此，全國公務人員協會前理事長李來希向政府喊話「救救孩子吧」，也要偉大的大人為「鮭魚世代」負責。

李來希認為，「鮭魚世代」這個名詞是多麼廉價鄙視性的歸類，四個字就將數以百萬計的年輕人定性，膚淺、無腦、無知、任性、不長進、不負責、日夜顛倒、追求小確幸、胸無大志，腦海裏想到的肯定沒有一項正面評價。

不過，李來希也說，除了他們自己問題之外，還有誰該負責？「偉大的大人們！請捫心自問想一想！」

台中一位男大生為了換取壽司店優惠活動，把自己的名字改成「張鮭魚之夢」，未料改完名後，戶政人員告知改名的額度已經用完，讓他當場尷尬落淚。

李來希得知消息後幫忙求情，請先救救孩子吧！難道真的要讓這個「鮭魚之夢」，陪伴這個孩子過一生嗎？羔羊有罪但罪不至死，請大人們高抬貴手，讓他們回復原狀吧！不過，戶政人員經確認後發現，該為男大生還可以再更改一次名字。

▼全國公務人員協會理事長李來希。（資料照／記者李毓康攝）



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