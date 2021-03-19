叫鮭魚不可恥！網紅作家曝「影評人10字鳥名」：李安也敬他三分

▲李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥。（圖／「焦糖綠玫瑰」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「其實叫鮭魚並不可恥！」很多人為了去壽司郎享用免費的一餐，進而改名為「鮭魚」，網紅作家焦糖綠玫瑰在粉專上說道，其實為此改名並不可恥，可恥的是不願承擔這個名字一輩子，舉例來說，有個名為「李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥」的影評人在改名後，從未被他人當作笑柄，且還將自己活成藝術。

網紅作家「焦糖綠玫瑰」在臉書粉專說道，「他的名字很奇怪，但連李安，都要敬他三分」，而那人就是知名影評人「李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥」。「李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥」名氣大到可以賺進好幾桶金，但依舊忠於自己、忠於電影藝術，平時不使用電腦和手機，頂著一頭亂如鳥巢的白髮，長年獨居於板橋。

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「李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥」原名李幼新，因為實在太愛鳥，所以多年前就將自己的名字加入鳥家人，變為「李幼鸚鵡鵪鶉」，過了一陣子後，他忽然想起自己遺漏「白文鳥」，因而改為現在這個名字。有些人不明白他的想法，但是他從不在乎世人怎麼想，「最後把自己活成了藝術，且無人拿他實踐的方式當笑柄。」

作家說道，有很多人將自己改名為「鮭魚」，不論是為了理念還是免費的一餐都無妨，「希望鮭魚們好好忠於自己的選擇」，決定了就要敢用一輩子，因為叫「鮭魚」其實並不可恥，「可恥的是為了貪小便宜而改名，又不肯承擔這個名字一輩子。」

本文經「焦糖綠玫瑰」授權引用

▼敢改名就要敢承擔這個名字一輩子。（圖／翻攝自Facebook／焦糖綠玫瑰）