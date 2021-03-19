獨／「張鮭魚之夢」曝2天吃爆壽司郎戰果　喊：採訪我要請吃屋馬

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記者鄧木卿／台中報導

中國醫藥大學中醫系大二學生「張鮭魚之夢」，為了吃免費壽司而改名，一度誤以為用完三次額度後，擔心日後變成全台唯一的「鮭魚醫生」而在鏡頭前落淚，張19日接受專訪表示，免費的當然要大吃特吃，自己付費的話就會有所節制，他不但反問記者「哪裡還有改名優惠嗎」？面對約訪還提條件，請吃米其林餐廳、屋馬燒肉，不然再吃一次壽司郎也行，令人傻眼。

▲張鮭魚之夢提約訪條件，請吃大餐才同意拍照，還回傳自拍照。（圖／張鮭魚之夢提供）

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壽司郎日前推出優惠活動，掀起全台「鮭魚之亂」改名浪潮，其中最引起注意的，就是台中中國醫藥大學中醫系大二學生張同學，為了吃免費壽司更名成「鮭魚之夢」，不料張同學誤以為已用完三次改名機會，未來一輩子都得叫「鮭魚之夢」。

▲▼張鮭魚之夢為了吃免費壽司而改名。（圖／記者白珈陽攝）

張同學獲悉記者告知還有最後一次改名機會時，愣了一秒，隨即說真的嗎，不過何時會去改回原名，他說，還沒有決定。

被詢問這兩天的戰果時，他說，大概吃了8攤，費用最高是8100元，有2攤請同學，其他的就在店門口約人，當得知有人利用揪團還可以賺錢時，他略有怨嘆的說，太晚才想到。

張同學說，其實壽司郎早已吃過，這次碰上優惠活動才想再去吃一次，自己付錢，吃的就會受限制，如果是別人請，當然就要大吃特吃，他還反問記者，「哪裡還有免費活動嗎」？記者提醒鹿港現在推蚵仔蓋飯，他頓了一下的說，只吃一碗飯而去，太遠，不划算。

記者試圖約出來碰面，不料張同學反問「你要請嗎？晚上吃屋馬就給拍，好久沒吃了」，不然米其林的也可以，大約7、8千元，這下換記者頓了一下後說，記者是上班族，沒錢請。

記者再問張的父母是上班族，張支吾其詞說是啊，他也是，而且是薪水無上限的上班族，記者不解續問，他推說，不能再說下去了。

隔不久，記者又連繫上張同學，願意晚上請去壽司郎再吃一次，而且希望能約父母一起來吃，張開心答應，一下子說「可以請朋友來嗎」、「我有一個朋友超會吃的」、一下子又說「我晚上就要去台北，周六、周日都在台北，可以改在台北吃嗎？」接著，張同學的line不是沒接，就是未讀也未回。

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