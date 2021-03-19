頭殼到底有沒壞掉？台中高學歷「鮭魚思密達」　才一天秒改回

▲改名之亂終落幕，台中市府統計，今日設籍台中的民眾共16位鮭魚先生小姐成功改回本名。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

壽司郎「鮭魚」之亂終於落幕，今天魚群紛紛回「鮭」到戶政事務所，要將名字改回，包括自稱碩士生，被公所勸說不要改名，卻嗆聲工作人員「不要以為我頭殼壞掉！」的「XXX台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」。民政局也統計，今天到下午3時，設籍台中的民眾參加壽司郎優惠活動，共16位成功改回本名，尚無改名失敗。

民政局指出，今天將姓名「X鮭魚」改回本名計3位、另有「X高價鮭魚」、「X帥鮭魚王」、「X椒柚香鮭魚工讀生」、「X鮭魚小可愛」、「X方正正鮭魚塊」、「XXX台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「X鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」、「X燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「X金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「X花鉤吻鮭魚」、「X西瓜油土伯鮭魚」、「X鮭魚肚」、「X鮭魚主席」改為本名者，共13人，合計16人。

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北區戶政事務所人員透露，17日有2名自稱碩士生的市民結伴跑來改名，變成「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」要衝去吃一波，因為字數很多，戶政人員輸入資料時，說明改名要三思，連問3次確認，還被嗆「不要以為我頭殼壞掉，我高學歷！」

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