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何欣純證實遭王定宇簡訊轟炸　「任何女性碰到都會生氣」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 立委何欣純。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何欣純。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇18日自爆，自己在成大念書曾跟一名台中女立委同住一個屋簷下，引來遭影射的民進黨立委何欣純「說了100個謊還是沒辦法圓那個謊」的回應，後來更傳出王定宇事後不斷以傳訊抱怨「下手太重」。對此，何欣純19日受訪時表示，任何女性碰到這個議題都會生氣。

王定宇18日接受廣播專訪澄清同居風波，卻突然自爆自己在成大念書曾跟一名台中女立委同住一個屋簷下，何欣純證實當時是4人合租3房2廳，建議王定宇誠實面對，把之前發生的事情說清楚就好，「說了100個謊還是沒辦法圓那個謊」，卻傳出王定宇事後不斷發送簡訊騷擾。

對此，何欣純19日受訪時表示，該講的話昨天都講得很清楚了，呼籲大家多關心民生經濟議題比較重要。不過，當被問及無辜遭牽連又被騷擾是否感到生氣，何欣純則說「任何一個人、尤其是女性碰到這樣的問題，我想都會生氣吧」。

何欣純也證實，王定宇昨天一直有傳訊息，說明他自己個人的意見，「我認為就到此為止，所有事情該說的都說完了」，王定宇如果願意向她道歉，自己當然會接受，但是我希望他能講清楚，「該道歉的不只是對我而已，應該是對很多人他都需要道歉吧」。

何欣純也說，自己到目前為止還沒碰到王定宇，他們其實是多年朋友，也是立法院很好的同事，彼此交換意見當然可以接受，「該講的話還是昨天都講完了」，大家應該關心國事政策比較重要。

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