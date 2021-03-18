陸資偽裝台企挖角人才頻傳　陳明通：已成立專案加強查處

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

近期頻傳中資化身台灣企業挖角人才，國安局長陳明通18日表示，國安局已經成立專案小組，將加強查處中共對台灣的竊密、挖角行為，並且列為工作重點，目前全案已進入司法偵查程序。

智鈊、芯道涉助中企挖角台灣半導體人才，經濟部長王美花17日表示，無論中資或外資，當化身台灣企業，投審會很難介入，目前已移送20幾宗可疑案件給調查局，多半集中半導體業。

陳明通18日率領相關情報機關首長，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時指出，這些公司不是為了賺錢，是為了把機敏科技人才挖角到中國，儘管到目前為止的回應都是屬於經濟部範疇，但除非對象是中資或外資，否則投審會連審查的機會都沒有。

王定宇說，經濟部覺得這些公司很可惜，已經移給調查局查辦，針對偽裝成台灣的公司，背後是中資公司的子公司、孫公司，其實是另外一種間諜、滲透行為，但經濟部的能耐就只能審查中資或外資，偽裝、可疑並不是投審會的專業範圍，詢問國安局有何計劃。

陳明通表示，國安局已經成立專案，將加強查處中共對我竊密、挖角的行為，並且列為工作重點，本案是國安局專案管控的案件，目前已經進入司法偵查程序，對外不便透露，但是有掌握到一定的數字。

王定宇再問，目前查到的都只是「浮到上面來的」，這幾家做得太囂張，對於其他比較低調的公司會有黑數，詢問國安局是否欠缺偵辦或法律工具。

對此，陳明通則說，國安局有掌握到一定的人數，相關法律也在進行修法，此個案已經送司法機關，國安局會盡量配合。

其他人也看了這些新聞...

►一生只能改3次！免費吃壽司瘋改名 記住次數免成終身「鮭魚」

►瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路 強調最多只能改3次



更多熱門新聞...

►壽司之亂！北市連續2天「20人改名叫鮭魚」 還有1人被這理由勸退

►新北8人改名「鮭魚」吃爆壽司！板橋男改叫「史大鮭魚」

►「別以為我不敢！」文山男大生改名鮭魚 5人爽吃免費壽司⋯店員竊笑



►振興一下我們的美麗