王定宇再扯「同居」女立委　當事人震驚現身：別扯到我！

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

已婚的民進黨立委王定宇被爆和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，一週內高達5天。王定宇今（18日）接受廣播專訪進一步自爆，若要講同住屋簷下，他讀成大時跟學弟學妹一起住，「有個學妹就是某個中部某現任女性立委，我們都開玩笑說這是同居關係」。

遭影射的民進黨立委何欣純18日在立法院受訪時證實此事，但她直言，王定宇只要把上次的事情說清楚就好了，不必扯到她，「到最後你說了一百個謊，還是沒有辦法圓那個謊的時候，那才是最糟糕的事情」。

何欣純說明，王定宇跟她確實是成大的學長學妹，大學生時代為了省錢分租公寓、房子也是很普遍的事情。

不過，何欣純澄清，當年分租不是只有王定宇跟她，還有另一位成大的學姐，還有第4個人，而且那是同一層樓的公寓，有3個房間4個人分租，「不是只有我跟他住在同一個房子裡面，而是同時4個人分租那棟房子」。

對於王定宇自爆大學時代分租的過往，何欣純說，她覺得很意外震驚，這件事情是王定宇必須對國人、對選民、對身邊的人講清楚的事情，怎麼又把大學時代的事情扯到她身上，其實不必要這樣子。

何欣純說，王定宇只要把他上次發生的那件事情說清楚就好了，因為東扯西扯，「到最後你說了一百個謊，還是沒有辦法圓那個謊的時候，那才是最糟糕的事情」。

▼民進黨立委何欣純。（圖／記者屠惠剛攝）