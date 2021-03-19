王定宇同居疑雲瞎扯何欣純　范雲：我當然會為她站出來

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇18日接受廣播專訪，再度澄清與民進黨發言人顏若方同居一事，更自爆自己在成大念書曾跟一名台中女立委同住一個屋簷下「那個才叫同居」，遭影射的民進黨立委何欣純則批評「不必扯到我」。對此，民進黨立委范雲19日表示，只要是任何一位弱勢的女性來找她，如果釐清的確是受到傷害，「我當然會為她站出來」。

王定宇18日接受廣播專訪澄清同居風波，卻突然自爆自己在成大念書曾跟一名台中女立委同住一個屋簷下「那個才叫同居」，經過何欣純證實，當時是4人合租3房2廳，並且建議王定宇誠實面對，把之前發生的事情說清楚就好，「說了100個謊還是沒辦法圓那個謊」。

對此，范雲19日受訪時表示，只要是民進黨任何一位女性立委來找她，如果釐清事實的確是受到傷害，「我當然會為她站出來」，過去也有國民黨的受害女性來找她，自己在調查過後也協助召開記者會。

范雲強調，只要有任何一位弱勢女性來找她，就個案部分一定會釐清，「因為個案都會很複雜，我過去也有做過」，並強調自己所做過的事情，大家都可以公開調查了解。

范雲指出，王定宇的事情大家已經看了很多，裡面有她應該要去照顧的性平議題，希望所有男性都能夠聽到，自己的工作就是在政策、立法上，維護所有女性的權利，這才是最重要的事情。

有關顏若芳日前自請處分取消對外發言工作，並經民進黨副秘書長林鶴明同意暫不進行對外發言，遭質疑是民進黨對顏若芳不公平。對此，范雲則說，據她了解好像不是這樣，顏若芳目前還是新聞部主任，並沒有自行處分，有些誤解還是要請她自己說明。

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