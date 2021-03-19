鄭文燦推觀光補助躺槍「鮭魚之亂」　網：要改名桃園嗎？

▲網友留言問桃園觀光優惠規則，釣出鄭文燦親自回應。（圖／翻攝臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

隨著本土疫情趨緩，桃園市長鄭文燦18日在臉書宣傳觀光旅遊，只要在限定期間內到桃園住宿出示身分證，最高可享2000元補助；而貼文PO出後就有網友問「要改名字叫桃園嗎？」鄭文燦也親自留言回應網友。

日本知名壽司店推出優惠活動，只要名字內有「鮭魚」兩字，即可享免費用餐，掀起全台瘋改名釀成「鮭魚之亂」，還有其他業者也推出類似活動搶商機。

桃園市府推出「就是愛桃園，住宿享優惠」，邀請國人一起來桃園玩，從3月22日到4月30日 ，每房補助1000元，每人最高補助2000元，限額補助2萬間房，只要上網登錄參加「就是愛桃園住宿優惠方案」，可再享「魅力金三角」免費一日遊1次。

不過，鄭文燦宣傳觀光貼文PO出後，被網友問「不用改名字叫桃園齁」，沒想到竟釣出鄭文燦親自回應「不用，可以繼續叫XX喔」，笑翻不少網友，還有吸引不少人朝聖。

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