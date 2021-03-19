　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒：沒砸酒瓶已客氣

▲▼鮭男女爽吃100盤壽司「剩醋飯小山」　嗨PO歡樂照遭灌爆：有夠丟臉。（圖／爆廢公社）

▲鮭魚男女到壽司郎爽吃100盤，結果留下「醋飯小山」引發浪費聲浪。（圖／爆廢公社）

記者葉國吏／綜合報導　

壽司郎推出的行銷活動引發鮭魚之亂，許多人為了免費壽司跑去改名「鮭魚」，甚至還被外媒報導，不過由於許多人浪費用餐的行為，引發員工不滿抱怨，甚至還有員工抱怨「同張臉看到真的膩，沒拿酒瓶砸過去已經很客氣」。

臉書匿名社團「靠北壽司郎」有多篇抱怨鮭魚之亂的文章，有篇內容指出，總公司的傳奇企劃讓第一線基層忙成像狗一樣，「銷假上班、砍休息時數再加班」。活動第二天總公司還沒有做調整，結果造成店內一堆「鮭魚迴流」，一張身分證用10幾次「整間店像包場同學會一樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼靠北壽司郎多篇員工抱怨鮭魚之亂。（圖／翻攝自Facebook／靠北壽司郎）

▲▼靠北壽司郎多篇員工抱怨鮭魚之亂。（圖／翻攝自Facebook／靠北壽司郎）

▲▼靠北壽司郎多篇員工抱怨鮭魚之亂。（圖／翻攝自Facebook／靠北壽司郎，下同）

另外還有一篇抱怨指出，有分店長把多次來電的「鮭魚」擋下拒絕免費用餐，結果卻被「鮭魚客人」嗆說要客訴、要員工負責。「同張臉真的看到都膩了，沒拿酒瓶砸過去已經很客氣了，區區客訴算什麼？」

▲▼靠北壽司郎多篇員工抱怨鮭魚之亂。（圖／翻攝自Facebook／靠北壽司郎）

▲▼靠北壽司郎。（圖／翻攝自Facebook／靠北壽司郎）

這次活動還有許多人進入免費用餐，結果卻有「浪費醋飯」的行為，對此也有文章要求行銷課課長出來面對，想出這個企劃卻沒配套措施，至少要加一條「浪費食物不得免費」，結果造成假日六倍量的廚餘「麻煩你們全部吞下去」。

還有員工怒斥「真的是低估台灣人噁心程度」，有人點一堆又吃不完。甚至還有6名男生狂按平板點飲料，所有飲料點了15、20回，但根本沒喝完，壽司只吃一貫或是飯都沒吃，讓他感嘆「醜陋台灣人貪小便宜的嘴臉」。

ET快訊
鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒：沒砸酒瓶已客氣
快訊／阿里山大火！　山稜成燒成「橘紅火龍」
阿緯淡出演藝圈「妻只准他錄1節目」！零專長翻身CEO揭辛酸內
快訊／台積電失守600元！科技股領跌　早盤跌逾150點
快訊／北韓宣布與馬來西亞斷交！　控大馬將「罪犯」引渡至美國
被笑最醜星二代　張庭12歲女兒甜美近況曝光打臉酸民

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北部今明空品「紅色警示」　環保署要求北北基焚化爐降載減排2成

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒：沒砸酒瓶已客氣

日本鮭魚壽司不叫「鮭」！1差異揭原因　3千網友驚喊長知識

咒怨版情趣睡衣！人妻試穿禮物直喊「夭壽」　網友卻敲碗求賣場

成大會館讓礙翻轉　身障青年擔任清潔特派員勇敢挑戰房務

不是初犯！衛生棉業者2度用「臭鮑魚」被抓包　網友出征喊拒買

「鮭魚黃牛」直擊！1天海撈破7萬　第2天哄抬兩倍入場費

張鮭魚之夢哭了！本想1人收300賺一波　改完才知機會用完後悔落淚

春分冷氣團攻擊！北台灣「乍暖還寒」急凍12℃　霧鎖7縣市

大胃王參戰！鮭魚之亂掃174盤賺1.3萬　黑盤吃到缺貨

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

醫美富少頂樓躲記者罵三字經！　諷「可憐了」...母澄清：非我兒子

北部今明空品「紅色警示」　環保署要求北北基焚化爐降載減排2成

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒：沒砸酒瓶已客氣

日本鮭魚壽司不叫「鮭」！1差異揭原因　3千網友驚喊長知識

咒怨版情趣睡衣！人妻試穿禮物直喊「夭壽」　網友卻敲碗求賣場

成大會館讓礙翻轉　身障青年擔任清潔特派員勇敢挑戰房務

不是初犯！衛生棉業者2度用「臭鮑魚」被抓包　網友出征喊拒買

「鮭魚黃牛」直擊！1天海撈破7萬　第2天哄抬兩倍入場費

張鮭魚之夢哭了！本想1人收300賺一波　改完才知機會用完後悔落淚

春分冷氣團攻擊！北台灣「乍暖還寒」急凍12℃　霧鎖7縣市

大胃王參戰！鮭魚之亂掃174盤賺1.3萬　黑盤吃到缺貨

環團指承諾麥寮電廠改燃氣　李進勇：牽涉公投內容不便評論

鄭文燦推觀光補助躺槍「鮭魚之亂」　網：要改名桃園嗎？

張育成熱身賽已經4轟　印地安人總裁看好開季工具人

長榮、陽明名列台股成交股前二名　貨櫃航運類股占大盤成交近7%

提對案反制藻礁公投？蘇貞昌：尊重公民行使權利

北部今明空品「紅色警示」　環保署要求北北基焚化爐降載減排2成

用ZARA、小CK搭出春天高級感！必備粉嫩格紋、編織　不花大錢照樣美翻

邱太三提兩岸「建設性模糊」　蘇貞昌：友善互惠的都願往來

中資狂挖角台灣人才！謝金河曝跡象　嘆：10年產業被中國整碗端走

政院：疫苗採購沒有黑箱問題　台灣有義務保密合約

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光！店員結帳笑了

鮭魚後又一波！名字有這「音」免費爽吃生魚片

高雄女孩瘋狂上車！人妻見紙條傻眼

UberEats爆接單神器！開外掛「1hr跑6單」

更多熱門

相關新聞

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

台中一位男大生為了換取壽司店優惠活動，把自己的名字改成「張鮭魚之夢」，未料改完名後，戶政人員告知改名的額度已經用完，讓他當場尷尬落淚。對此，全國公務人員協會前理事長李來希感嘆，「價值觀錯亂下的羔羊」，希望主持政務的大人高抬貴手，讓他回復原狀。

「鮭魚黃牛」直擊！蹲點1天海撈破7萬

「鮭魚黃牛」直擊！蹲點1天海撈破7萬

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

關鍵字：

壽司郎鮭魚之亂

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

福原愛遭日家長要求刪小學課本！

女星吃免費壽司！打卡剩滿桌醋飯…網火大灌爆

為免費壽司變鮭魚！李蒨蓉擔憂「年輕人怎麼了」

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

張庭女兒遭笑「最醜星二代」　甜美近況曝光

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面