鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒：沒砸酒瓶已客氣

▲鮭魚男女到壽司郎爽吃100盤，結果留下「醋飯小山」引發浪費聲浪。（圖／爆廢公社）



記者葉國吏／綜合報導

壽司郎推出的行銷活動引發鮭魚之亂，許多人為了免費壽司跑去改名「鮭魚」，甚至還被外媒報導，不過由於許多人浪費用餐的行為，引發員工不滿抱怨，甚至還有員工抱怨「同張臉看到真的膩，沒拿酒瓶砸過去已經很客氣」。

臉書匿名社團「靠北壽司郎」有多篇抱怨鮭魚之亂的文章，有篇內容指出，總公司的傳奇企劃讓第一線基層忙成像狗一樣，「銷假上班、砍休息時數再加班」。活動第二天總公司還沒有做調整，結果造成店內一堆「鮭魚迴流」，一張身分證用10幾次「整間店像包場同學會一樣」。

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▲▼靠北壽司郎多篇員工抱怨鮭魚之亂。（圖／翻攝自Facebook／靠北壽司郎，下同）

另外還有一篇抱怨指出，有分店長把多次來電的「鮭魚」擋下拒絕免費用餐，結果卻被「鮭魚客人」嗆說要客訴、要員工負責。「同張臉真的看到都膩了，沒拿酒瓶砸過去已經很客氣了，區區客訴算什麼？」

這次活動還有許多人進入免費用餐，結果卻有「浪費醋飯」的行為，對此也有文章要求行銷課課長出來面對，想出這個企劃卻沒配套措施，至少要加一條「浪費食物不得免費」，結果造成假日六倍量的廚餘「麻煩你們全部吞下去」。

還有員工怒斥「真的是低估台灣人噁心程度」，有人點一堆又吃不完。甚至還有6名男生狂按平板點飲料，所有飲料點了15、20回，但根本沒喝完，壽司只吃一貫或是飯都沒吃，讓他感嘆「醜陋台灣人貪小便宜的嘴臉」。